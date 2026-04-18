Chú sói trốn khỏi sở thú Hàn Quốc được tìm thấy sau 9 ngày

Bác sĩ thú y kiểm tra tình trạng sói Neukgu tại sở thú O-World, Daejeon, Hàn Quốc, ngày 17/4/2026. (Ảnh: Daejeon Municipality/AP)

Một con sói 2 tuổi trốn khỏi sở thú tại Hàn Quốc đã được tìm thấy an toàn vào ngày 17/4 sau 9 ngày tìm kiếm, kết thúc sự việc gây chú ý trên toàn quốc.

Con sói đực tên Neukgu đã đào thoát khỏi khu nuôi nhốt tại sở thú O-World ở thành phố Daejeon vào ngày 8/4, khiến giới chức triển khai chiến dịch truy tìm quy mô lớn. Sự việc khiến dư luận lo ngại về khả năng sinh tồn của con vật cũng như nguy cơ bị tiêu diệt trong quá trình bắt giữ.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã lên tiếng trấn an khi cho biết lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và quân đội đang nỗ lực để bắt giữ con sói còn sống.

Giới chức từng phát hiện Neukgu tại một khu vực núi gần sở thú, nhưng con vật đã thoát khỏi vòng vây. Một tài xế cũng ghi lại hình ảnh con sói di chuyển trên đường núi vào ban đêm.

Nhân viên và bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe sói Neukgu tại sở thú O-World, Daejeon, Hàn Quốc, ngày 17/4/2026. (Ảnh: Daejeon Municipality/AP)

Theo chính quyền địa phương và sở thú, Neukgu được tìm thấy và sau đó bị gây mê tại một ngọn đồi gần đường cao tốc sau nhiều giờ truy tìm với sự hỗ trợ của máy bay không người lái, lực lượng chức năng và bác sĩ thú y.

Sau khi được đưa về sở thú, con sói trong tình trạng ổn định. Các bác sĩ thú y đã sử dụng thiết bị nội soi để lấy một móc câu trong dạ dày và không phát hiện vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Neukgu sinh năm 2024 tại sở thú, là thế hệ thứ 3 trong chương trình tái tạo loài sói từng sinh sống tại Hàn Quốc trước khi tuyệt chủng vào những năm 1960.

Ban quản lý sở thú cho biết Neukgu sẽ được chăm sóc riêng biệt cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Sở thú hiện vẫn đóng cửa sau sự cố và chưa quyết định thời điểm mở lại.