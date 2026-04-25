Tin vui: Toàn bộ người dân sẽ được miễn phí 2 dịch vụ này trong kỳ nghỉ lễ

Ngày 25/4, UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM) đã thông báo danh sách các bãi giữ xe và địa điểm phục vụ nhà vệ sinh miễn phí nhằm tạo thuận lợi cho người dân, du khách trong dịp cao điểm du lịch, lễ và cuối tuần.

Cụ thể, danh sách thể hiện trên bản đồ, hiện có 11 bãi giữ xe miễn phí phục vụ du khách. Trong đó, khu vực gần Tháp Tam Thắng có 3 bãi giữ xe.

Ngoài ra, các bãi xe còn phân bố tại khu vực Hòn Bà, Mũi Nghinh Phong, Bãi Trước và nhiều tuyến đường trung tâm khác.

Trước đó, theo thông tin trên tờ Lao động, ngày 23/4, UBND phường Vũng Tàu có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai vận động cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn... tham gia phục vụ nhà vệ sinh miễn phí cho du khách trên địa bàn trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4 - 1/5.

Trong đó, khuyến khích các cơ sở tự nguyện mở cửa nhà vệ sinh hiện có để phục vụ miễn phí cho du khách. Đồng thời, lắp đặt biển nhận diện “Nhà vệ sinh miễn phí/Free Toilet” tại vị trí dễ quan sát. Quá trình thực hiện đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, tạo ấn tượng tốt cho du khách về chất lượng dịch vụ.

Đến nay, đã có 18 cơ sở kinh doanh tích hợp địa điểm nhà vệ sinh miễn phí để du khách dễ dàng tìm kiếm trên bản đồ số, thông tin này được đăng tải trên tờ Người lao động.

Danh sách các điểm phục vụ nhà vệ sinh miễn phí tại Vũng Tàu: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1cv4vBNnMQxw_cKFVEGXR-MC5POpoRAQ&usp=sharing

Danh sách bãi xe tại Vũng Tàu: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10h-Bi9-ZzIjQtQCc80xLOGHXk1RYmNE&ll=10.344963708340199%2C107.09428150803456&z=17

Chính quyền địa phương khuyến khích người dân và du khách tra cứu thông tin qua mã QR, Google Maps hoặc các kênh thông tin chính thức để lựa chọn bãi giữ xe, điểm vệ sinh phù hợp và bày tỏ mong muốn người dân và du khách có kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 vui vẻ, an toàn và có những trải nghiệm tuyệt vời tại phường Vũng Tàu.