Cô Tô 'cháy' phòng, du thuyền Hạ Long sắp hết chỗ

Du thuyền Hạ Long hút khách

Những ngày này, các điểm du lịch biển, đảo của Quảng Ninh bước vào giai đoạn cao điểm đón khách đầu hè. Tại Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô, lượng khách đặt phòng, đặt tàu tham quan vịnh, tàu ngủ đêm và các gói nghỉ dưỡng tăng nhanh, nhất là trong khung thời gian từ 30/4-3/5.

Nhiều du thuyền ngủ đêm trên vịnh Hạ Long đã kín chỗ dịp nghỉ lễ.

Khác với các năm trước, nhu cầu trải nghiệm du thuyền, tàu ngủ đêm và các hải trình cao cấp trên vịnh Hạ Long năm nay tăng rõ rệt. Nhiều doanh nghiệp cho biết lượng khách đặt chỗ tập trung mạnh vào các ngày chính lễ , trong đó nhóm khách gia đình, khách đi theo nhóm nhỏ và khách quốc tế chiếm tỷ lệ cao.

Một số hãng du thuyền trên vịnh Hạ Long ghi nhận công suất rất cao. Theo khảo sát của PV Tiền Phong , du thuyền Heritage Bình Chuẩn tại vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ đã đạt 100% công suất, Emperor Cruises đạt khoảng 80%, còn hệ thống du thuyền Ambassador ghi nhận công suất gần 100% trong dịp nghỉ Giỗ Tổ và 30/4-1/5.

Không chỉ tàu ngủ đêm, các sản phẩm tàu tham quan trong ngày, tàu ăn tối trên vịnh cũng được đặt nhiều.

“Khách Việt thường có thói quen đặt sát ngày, nhưng vào các ngày nghỉ chính, nhiều hải trình đã gần kín chỗ. Với các tuyến tham quan vịnh Hạ Long 4 tiếng, 7 tiếng, công suất trong các ngày 1/5 đến 3/5 có thể đạt khoảng 85 đến 90%”, đại diện doanh nghiệp khai thác tàu du lịch Bình Hương cho biết.

Du khách xuống tàu tham quan vịnh hạ Long.

Một yếu tố giúp thị trường tàu du lịch thêm sôi động là tuyến liên thông vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ đã chính thức vận hành từ đầu tháng 4. Việc kết nối hai vùng vịnh mở thêm không gian trải nghiệm, tạo điều kiện để du khách đi theo các hải trình liên vùng, thay vì chỉ tham quan trong một tuyến khép kín như trước.

Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, sau khi quy chế liên thông có hiệu lực, mỗi ngày dự kiến có thêm 5.000 - 6.000 lượt khách và hơn 50 tàu nghỉ đêm từ vịnh Lan Hạ sang Hạ Long. Đây được xem là nguồn khách bổ sung đáng kể trong bối cảnh Hạ Long bước vào cao điểm hè.

Cô Tô gần như kín phòng

Tại đặc khu Cô Tô , nhu cầu lưu trú dịp lễ tăng mạnh. Theo thông tin từ cơ quan chức năng địa phương, công suất phòng dịp 30/4-1/5 cơ bản đạt 100%, khả năng phục vụ khoảng 12.500 đến 13.000 khách.

Năm nay, Cô Tô tăng thêm khoảng 300 phòng lưu trú, đồng thời chuẩn bị 42 phương tiện tuyến Cô Tô, Ao Tiên, Cái Rồng, Vũng Đục, gồm 39 tàu cao tốc và 3 tàu thường. Tuyến Cô Tô - Thanh Lân có 4 phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Du khách chen nhau tại cảng tàu khách Cô Tô.

Việc các cơ sở lưu trú trên đảo gần kín phòng từ sớm cho thấy sức hút của du lịch biển, đảo Quảng Ninh trong kỳ nghỉ dài ngày. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về điều tiết phương tiện vận tải thủy, kiểm soát giá dịch vụ, bảo đảm an toàn cho du khách, nhất là trong điều kiện thời tiết biển có thể thay đổi nhanh.

Đại diện ngành du lịch Quảng Ninh khuyến cáo du khách nên đặt dịch vụ qua các đơn vị uy tín, kiểm tra kỹ thông tin phòng nghỉ, lịch tàu, giá dịch vụ trước khi thanh toán; hạn chế đặt qua các tài khoản cá nhân không rõ danh tính để tránh rủi ro trong dịp cao điểm.

Siết chặt an toàn trên vịnh

Dịp nghỉ lễ năm nay, vịnh Hạ Long được dự báo tiếp tục là điểm đến hút khách hàng đầu của Quảng Ninh. Trung bình mỗi ngày, vịnh Hạ Long đón khoảng 10.000 lượt khách, riêng các ngày cao điểm lễ, lượng khách có thể tăng mạnh so với ngày thường.

Tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến, trong đó tập trung vào tình trạng đăng kiểm, số lượng khách, thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc và việc chấp hành hành trình đã đăng ký.

Các tàu hoạt động trên vịnh Hạ Long được giám sát qua hệ thống định vị GPS kết nối với trung tâm điều hành. Việc giám sát hành trình giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động của phương tiện, phát hiện sớm những trường hợp đi sai tuyến, sai luồng hoặc vi phạm quy định an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn trên tàu du lịch.

Cùng với khách sạn và du thuyền, các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hạ Long cũng ghi nhận nhu cầu tăng nhanh. Nhiều cơ sở lưu trú ven biển dự báo công suất phòng trong các ngày chính lễ có thể đạt từ 80% đến gần 100%, đặc biệt ở nhóm khách sạn có vị trí gần biển, gần cảng tàu và các khu vui chơi.

Thay vì chỉ đặt phòng đơn thuần, nhiều du khách có xu hướng lựa chọn gói nghỉ dưỡng trọn gói, kết hợp lưu trú, ẩm thực, du thuyền , chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm riêng trên vịnh.

Với hệ thống lưu trú hơn 44.000 phòng, đội tàu lưu trú hơn 2.000 phòng và hàng trăm tàu tham quan vịnh, Quảng Ninh đang có lợi thế lớn về năng lực phục vụ. Tuy nhiên, áp lực đặt ra không chỉ là đón thật đông khách, mà còn là giữ chất lượng dịch vụ, an toàn hành trình và hình ảnh điểm đến trong những ngày cao điểm.