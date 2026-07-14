Tin vui cho người lao động: Những trường hợp sau sẽ được nhận 2 triệu đồng/người từ năm 2027

Theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP, từ 01/01/2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng.

Từ 01/01/2027, phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng

Theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP, từ 01/01/2027, phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng. Dưới đây là danh sách các tỉnh hỗ trợ 2 triệu đồng từ 2027.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 168/2026/NĐ-CP quy định, phụ nữ khi sinh con thuộc một trong các trường hợp dưới đây được hỗ trợ tối thiểu 02 triệu đồng/người:

- Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người;

- Phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế;

- Phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi.

Lưu ý: Nếu phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc các trường hợp nêu trên thì được hưởng một mức hỗ trợ.

Trong đó, với trường hợp phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế được hỗ trợ 02 triệu đồng thì căn cứ Điều 1 Quyết định 2019/QĐ-BYT, có 21 tỉnh thành phố thuộc vùng sinh thấp.

Sau khi sáp nhập, theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 13 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có mức sinh dưới mức sinh thay thế gồm: TP. Hồ Chí Minh; Tây Ninh; Cần Thơ; Cà Mau; Vĩnh Long; Đồng Tháp; An Giang; Đồng Nai; Khánh Hòa; TP. Hà Nội; Đà Nẵng; Quảng Ninh; Huế.

Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí khi sinh con được thực hiện như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ thông tin để quyết định hỗ trợ kinh phí và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con cùng với thời điểm đăng ký khai sinh từ các nguồn: Hệ thống liên thông thủ tục đăng ký khai sinh; Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư; Ứng dụng định danh quốc gia (VnelD) và các cơ sở dữ liệu có sẵn.

Trợ cấp một lần khi sinh con từ 01/7/2026 là 5.060.000 đồng/con

Bên cạnh những quy định nói trên, nhiều khoản trợ cấp dành cho lao động nữ sinh con cũng đã tăng do mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP từ 1/7/2026.

Theo khoản 1 Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận con nhờ mang thai hộ, nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi (nếu đủ điều kiện theo luật) được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức tham chiếu tại tháng sinh con hoặc nhận con.

Trong khi đó, Điều 141 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định, khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở.

Từ ngày 01/7/2026, khoản 2 Điều 3 Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng.

Do đó, mức trợ cấp một lần khi sinh con được tính như sau:

Trợ cấp một lần = 2 × 2.530.000 đồng = 5.060.000 đồng/con.

Như vậy, từ ngày 01/7/2026, mỗi lao động nữ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản sẽ được nhận 5.060.000 đồng cho mỗi con sinh ra, không phụ thuộc vào mức tiền lương đóng BHXH.

khoan-tien-nhan-duoc-khi-sinh-con-thu-2-tu-ngay-01-7-2026-1

Được hưởng 7 tháng tiền chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương đóng BHXH

Ngoài khoản trợ cấp một lần khi sinh con, lao động nữ còn được hưởng tiền chế độ thai sản trong thời gian nghỉ sinh.

Theo khoản 1 Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức hưởng chế độ thai sản mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 06 tháng gần nhất trước khi nghỉ thai sản.

Trường hợp đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì theo khoản 2 Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức hưởng được tính theo bình quân tiền lương của các tháng đã đóng.

Từ 01/7/2026, theo điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Dân số 2025, khoản 1 Điều 2 Nghị định 168/2026/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn 4860/BHXH-CĐBHXH năm 2026 của BHXH TP.HCM, lao động nữ tại thời điểm sinh đang có 01 con đẻ còn sống thì khi sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 07 tháng (bao gồm thời gian nghỉ trước và sau sinh, nghỉ trước sinh tối đa 02 tháng).

Đáng chú ý, tiền trợ cấp thai sản được tính theo đủ 07 tháng nghỉ, thay vì 06 tháng như trước.

Công thức tính:

Tiền trợ cấp thai sản = 100% × Mức bình quân tiền lương đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ × 07 tháng

Ví dụ: Nếu mức bình quân tiền lương đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ là 6 triệu đồng/tháng thì tổng tiền trợ cấp thai sản được hưởng là:

6.000.000 đồng × 07 = 42.000.000 đồng.

Tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh là 759.000 đồng/ngày

Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, nếu sức khỏe chưa hồi phục thì lao động nữ còn được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Theo khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, trong 30 ngày đầu kể từ ngày hết thời gian nghỉ thai sản, nếu chưa phục hồi sức khỏe thì người lao động được nghỉ dưỡng sức.

Mức hưởng được quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, bằng 30% mức tham chiếu cho mỗi ngày nghỉ.

Do mức tham chiếu hiện bằng mức lương cơ sở và từ ngày 01/7/2026 mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng, nên mức hưởng là:

30% × 2.530.000 đồng = 759.000 đồng/ngày.

Theo khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, số ngày nghỉ tối đa được hưởng như sau:

- 10 ngày nếu sinh một lần từ hai con trở lên;

- 07 ngày nếu sinh con phải phẫu thuật;

- 05 ngày đối với các trường hợp còn lại.

Thời gian nghỉ dưỡng sức bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, chế độ này không áp dụng đối với lao động nữ quay trở lại làm việc trước khi hết thời gian nghỉ thai sản.

Tiền nghỉ khám thai được hưởng tối đa 10 ngày công

Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai và vẫn được hưởng chế độ BHXH.

Theo Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, lao động nữ được, nghỉ tối đa 05 lần để khám thai. Đồng thời, mỗi lần nghỉ không quá 02 ngày nếu thuộc trường hợp phải đi xa hoặc có bệnh lý thai kỳ; các trường hợp khác nghỉ 01 ngày/lần theo quy định.

Như vậy, tổng số ngày nghỉ hưởng chế độ khám thai dao động từ 05 đến 10 ngày trong suốt thai kỳ.

Theo khoản 2 Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức hưởng cho mỗi ngày nghỉ khám thai được tính bằng: Mức hưởng thai sản theo tháng ÷ 24 ngày.

Do mức hưởng thai sản theo tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương đóng BHXH, nên người lao động có mức lương đóng BHXH càng cao thì tiền nghỉ khám thai cũng càng cao.