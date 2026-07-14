Chung cư: Hết thời hạn - chấm dứt quyền sở hữu?

Quy định sở hữu chung cư có thời hạn một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận khi Bộ Xây dựng đề xuất quyền sở hữu căn hộ chấm dứt theo tuổi thọ công trình, trong khi Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị tiếp tục giữ cơ chế sở hữu ổn định, lâu dài.

Theo hồ sơ thẩm định do Bộ Xây dựng xây dựng, dự thảo luật gồm 13 chương với 150 điều, cắt giảm 48 điều so với luật hiện hành nhằm tinh gọn và phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là việc bổ sung quy định về sở hữu nhà chung cư có thời hạn. Theo đề xuất, quyền sở hữu căn hộ được xác lập kể từ khi Nhà nước công nhận quyền sở hữu và sẽ chấm dứt khi công trình hết thời hạn sử dụng hoặc dù chưa hết niên hạn nhưng thuộc trường hợp buộc phải phá dỡ theo quy định của pháp luật.

Theo đề xuất, quyền sở hữu căn hộ được xác lập kể từ khi Nhà nước công nhận quyền sở hữu và sẽ chấm dứt khi công trình hết thời hạn sử dụng hoặc dù chưa hết niên hạn nhưng thuộc trường hợp buộc phải phá dỡ theo quy định của pháp luật. Ảnh: Báo Chính Phủ.

Để xác định thời điểm chấm dứt quyền sở hữu, khi chung cư hết thời hạn khai thác hoặc xuất hiện dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, không còn bảo đảm an toàn, UBND cấp tỉnh sẽ tổ chức kiểm định chất lượng công trình. Trên cơ sở kết quả đánh giá, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định kéo dài thời hạn sử dụng nếu công trình vẫn đáp ứng yêu cầu.

Đối với quyền lợi của cư dân sau khi chung cư phải phá dỡ, dự thảo đề xuất nếu các chủ sở hữu thống nhất cải tạo hoặc xây dựng lại dự án, họ tiếp tục được sử dụng phần diện tích đất hiện có và góp kinh phí theo tỷ lệ diện tích sở hữu của từng căn hộ.

Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất, nếu cư dân không tham gia góp vốn xây dựng lại, quỹ đất sẽ được bàn giao để Nhà nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án mới. Khi đó, các chủ sở hữu được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích sử dụng chung theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm bồi thường.

Tương tự, đối với những khu đất sau khi phá dỡ không còn được quy hoạch để xây dựng lại chung cư, chủ sở hữu cũng được nhận bồi thường về quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Bên cạnh việc quy định quyền lợi, dự thảo cũng quy định người sở hữu căn hộ có trách nhiệm chấp hành việc di dời, phá dỡ, giải phóng mặt bằng cũng như thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Xây dựng cho rằng việc bổ sung quy định mới sẽ giúp từng bước thay đổi nhận thức của người dân về căn hộ chung cư là tài sản tồn tại "lâu dài", "vĩnh viễn", thay vào đó nhìn nhận căn hộ chung cư là công trình có thời hạn sử dụng nhất định, bởi theo thời gian công trình sẽ hư hỏng và xuống cấp.

Tuy nhiên, quy định này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan, đề nghị sửa đổi một số nội dung trong dự thảo Luật Nhà ở theo hướng không quy định quyền sở hữu nhà chung cư chấm dứt khi công trình hết thời hạn sử dụng.

Theo HoREA, việc gắn thời hạn sở hữu căn hộ với tuổi thọ công trình có thể khiến người dân - chủ sở hữu căn hộ - nảy sinh tâm lý bất an, đồng thời chưa bảo đảm tính ổn định và thống nhất của hệ thống pháp luật. Vì vậy, hiệp hội đề xuất tiếp tục giữ quy định quyền sở hữu nhà chung cư không xác định thời hạn, gắn với quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài như Luật Nhà ở 2023 và Luật Đất đai 2024.

Ngoài ra, HoREA cũng đề xuất vẫn duy trì cơ chế sở hữu nhà ở có thời hạn nhưng chỉ áp dụng khi các bên tự thỏa thuận trong hợp đồng mua bán hoặc đối với nhà ở xây dựng trên đất ở có thời hạn, thay vì áp dụng đại trà cho toàn bộ căn hộ chung cư.