Thiếu nữ 14 tuổi hoảng loạn trình báo bị cướp giật iPhone giữa đường ở TP.HCM: Tạm giữ Trần Văn Tứ SN 1981

Lợi dụng lúc thiếu nữ để điện thoại iPhone 12 Pro Max trong giỏ xe đạp điện, Trần Văn Tứ bất ngờ áp sát, giật tài sản rồi tăng ga bỏ chạy. Sau khi cướp được tài sản, Tứ mang về cất giấu trong tủ quần áo.

Ngày 14/7, Công an xã Nhuận Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Trần Văn Tứ (SN 1981, ngụ ấp Phạm Văn Cội, xã Nhuận Đức) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 19h ngày 12/7, Công an xã Nhuận Đức tiếp nhận tin trình báo của cháu Đ.N.K.N. (SN 2012, trú tại ấp Bàu Trăn, xã Nhuận Đức) với tâm trạng vô cùng hoảng loạn về việc vừa bị cướp giật tài sản.

Trần Văn Tứ thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CQCA

Cháu N. cho biết, khoảng 17h50 cùng ngày, cháu điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường Bàu Lách, hướng về ngã tư Bàu Lách – Phạm Văn Cội. Do thiếu cảnh giác, cháu N. đã để chiếc điện thoại di động iPhone 12 Pro Max trong giỏ xe phía trước. Lợi dụng sơ hở này, một người đàn ông điều khiển xe máy từ phía sau bất ngờ vọt lên, áp sát và giật phăng chiếc điện thoại rồi rồ ga tẩu thoát về hướng ngã tư.

Công an xã Nhuận Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) điều tra, truy xét. Bằng nghiệp vụ, Công an xác định Trần Văn Tứ là nghi phạm gây án nên mời về làm việc.

Tại đây, Tứ đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật chiếc điện thoại của cháu N.. Sau khi cướp được tài sản, Tứ mang về nhà cất giấu trong tủ quần áo.

Công an đã thu hồi tang vật là chiếc iPhone 12 Pro Max để làm thủ tục trao trả lại cho bị hại. Hiện Công an đang mở rộng điều tra.