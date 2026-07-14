Khách kêu đắt khi ăn trưa hết 27 triệu đồng ở Hạ Long: Chủ nhà hàng giải thích, kết quả kiểm tra

Sau khi nắm bắt thông tin phản ánh, UBND phường đã lập đoàn kiểm tra để xác minh.

Thông tin một đoàn khách ăn trưa tại nhà hàng Biển Bạc (khu Hậu Cần, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) hết 27 triệu đồng đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Chia sẻ trên báo Dân trí , chị H. (ở Hà Nội) cho hay, ngày 5/7, gia đình chị gồm khoảng 30 người (20 người lớn và 10 trẻ em) đi du lịch Hạ Long. Trên đường di chuyển, gia đình có hỏi tài xế địa điểm ăn uống ngon, giá cả hợp lý thì được gợi ý đến nhà hàng Biển Bạc. Sau đó, cả nhà dùng bữa trưa tại đây.

Sau khi đoàn đặt bàn, nhà hàng có gửi thực đơn qua ứng dụng tin nhắn trên điện thoại song các món không được niêm yết giá cụ thể. Khi tới nhà hàng, đoàn nhà chị H. ngồi thành 4 bàn. Anh trai của chị trực tiếp trao đổi với nhân viên và chọn hải sản. Lúc này, nhà hàng có báo giá nhưng lúc đó có thể là ước tính, quán đông khách nên không nghe rõ.

Sau khi dùng bữa xong, tổng hóa đơn của đoàn hết 27,143 triệu đồng khiến chị H. choáng. Nhà hàng giảm giá cho gia đình một phần nhỏ, còn phải thanh toán 27 triệu đồng. Theo hóa đơn được chị H. chia sẻ, đoàn có gọi 9,1kg cua hết 10,465 triệu đồng; 4,5kg tôm giá 6,975 triệu đồng; 5,3kg cá hết 3.975 triệu đồng; 3kg mực xào hết 2,04 triệu đồng; 4kg ngao hấp hết 1,92 triệu đồng;... Ngoài ra còn các món rau xào, cơm, cháo, bia, rượu, nước ngọt.

Chị H. bày tỏ không hài lòng với mức giá bán tôm, cua, ngao,... Nữ khách hàng nhận xét đồ ăn ở mức chấp nhận được nhưng mức giá quá cao.

Hóa đơn bữa ăn hết hơn 27 triệu đồng của đoàn khách.

Trao đổi trên báo VietNamNet ngày 13/7, bà Vũ Thị Giang, chủ nhà hàng Biển Bạc cho biết bà biết sự việc sau khi được bạn bè gửi cho xem các bài đăng trên mạng xã hội.

Theo chủ quán, ngày 5/7, khi đoàn khách đến dùng bữa, bà là người trực tiếp tư vấn, nhận gọi món cho đoàn. Xem thực đơn xong, một người đàn ông cùng bà Giang ra khu vực bể hải sản để chọn nguyên liệu. Chủ quán chia sẻ khi khách chọn đồ, bà đã tư vấn rằng tôm sú là loại to nên chỉ cần gọi mỗi người 1 con là đủ, nhiều quá sẽ ăn không hết. Vị khách đã gọi 32 con tôm.

Bà Giang nói thêm, tôm nhà hàng bán là loại to, trọng lượng mỗi con hơn 1 lạng. Đây là tôm sú quảng canh bán tự nhiên nên có cỡ lớn, giá nhà hàng nhập vào đã là 1,150 triệu đồng/kg và bán ra với giá 1,550 triệu đồng/kg. Sau khi trừ chi phí đi kèm, nhà hàng chỉ lãi được 50 nghìn đồng/kg tôm.

Cũng theo bà Giang, trong và sau lúc dùng bữa, nhiều người trong đoàn không có thắc mắc gì mà khen đồ ăn ngon, chất lượng và hỏi nhà có đầu bếp nấu ở villa buổi tối không để thuê. Sau khi sự việc gây xôn xao, bà Giang gọi điện trao đổi với đoàn khách thì những người này nói rằng không có vấn đề gì mà chỉ có 1 người ý kiến và đăng lên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online , ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh cho hay UBND phường đã lập đoàn kiểm tra để xác minh sau khi nhận được thông tin phản ánh.

Qua kiểm tra thực tế và trích xuất camera, vào ngày 5/7 nhà hàng Biển Bạc có đón tiếp đoàn khách gồm 23 người lớn và 8 trẻ em, với thực đơn như hóa đơn bán lẻ nêu trên.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, đoàn kiểm tra liên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Trọng Cường, SN 1980, chủ nhà hàng Biển Bạc, 4 lỗi vi phạm gồm: Niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng; cống rãnh thoát nước khu vực chế biến bị ứ đọng, không được che kín; thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực ba bước; không có dụng cụ chế biến, bảo quản, sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến. Tổng số tiền phạt là với tổng số tiền 10.750.000 đồng.