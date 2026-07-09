Hàng triệu cán bộ, công chức... trên cả nước vừa đón tin vui
Hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã được tăng 8% lương cơ sở từ ngày 1/7.
Hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lương cơ sở
Sáng 9/7, Cổng thông tin Chính phủ đưa tin, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Nội vụ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28 về cải cách bảo hiểm xã hội trình Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, về công tác tiền lương và bảo hiểm xã hội, 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Nội vụ kịp thời tham mưu hoàn thiện thể chế về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, lao động.
Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07 ngày 10/01/2026 sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định 161 ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở mới đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang...
Trên cơ sở đó, từ 1/7/2026, hơn 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng thêm 8% lương cơ sở (mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng).
Trên 45% số xã, phường được hưởng phụ cấp khu vực, trên 4,7% số xã, phường được hưởng phụ cấp đặc biệt sau sắp xếp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Số lượng người tham gia BHXH khoảng 21,70 triệu người trong 6 tháng đầu năm
Hệ thống chính sách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp đã được xây dựng một cách khoa học, minh bạch, hướng đến đồng bộ, bảo đảm phù hợp theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực.
Từ ngày 01/01/2026, mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định số 293 của Chính phủ được điều chỉnh tăng bình quân 7,2%, góp phần nâng cao tiền lương cho người lao động.
Bộ Nội vụ cũng tiếp tục tham mưu chính sách cải cách bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của người lao động, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng đồng bộ, bền vững.
Theo số liệu thống kê, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026, số lượng người tham gia BHXH khoảng 21,70 triệu người (tăng 14,48% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 2,65 triệu người (tăng 40,06% so với cùng kỳ năm 2025); số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng là 3,55 triệu người (tăng 5,98% so với cùng kỳ năm 2025).
Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách tiền lương
Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ sẽ tập trung cao độ nghiên cứu đề xuất Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5.
Đồng thời, tập trung hoàn thiện và trình Quốc hội hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội.
Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.
Cải cách chính sách tiền lương khu vực công, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh về tiền lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang phù hợp với yêu cầu thực tiễn về sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh giản biên chế.
Đồng thời tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương khu vực sản xuất, kinh doanh bảo đảm phát huy vai trò của chính sách tiền lương trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, khuyến khích nâng cao năng suất lao động, giải phóng sức sản xuất, góp phần tích cực cho việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong đó thực hiện các giải pháp mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đẩy mạnh đàm phán, ký kết hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội.
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ