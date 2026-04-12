Tin vui cho người dùng Vietcombank khi đi du lịch

Cơn ác mộng đổi ngoại tệ hay mang theo tiền mặt lỉnh kỉnh khi đi du lịch nước ngoài nay đã lùi vào dĩ vãng. Lần đầu tiên tại Việt Nam, người dùng có thể thoải mái dùng điện thoại để quét mã thanh toán trên toàn cầu hệt như đang ở nhà.

Ngay khi nhu cầu du lịch quốc tế bùng nổ, Vietcombank đã nhanh chóng ghi điểm với khách hàng cá nhân bằng việc ra mắt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới. Thông qua cái bắt tay chiến lược với nền tảng thanh toán toàn cầu Alipay+, ngân hàng này cho phép người dùng sử dụng trực tiếp ứng dụng VCB Digibank quen thuộc để thanh toán tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đó, những điểm đến châu Á được người Việt cực kỳ ưa chuộng như Hàn Quốc, Singapore, Malaysia hay thậm chí là các quốc gia xa xôi ở châu Âu và châu Mỹ đều đã nằm trong mạng lưới hỗ trợ. Trải nghiệm chi tiêu quốc tế chưa bao giờ liền mạch đến thế khi bạn chỉ cần mở ứng dụng và quét mã tại quầy.

Người dùng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới (Ảnh: Vietcombank)

Đối với những ai đang lên kế hoạch du lịch Trung Quốc, tính năng mới này thực sự là một tin vui lớn. Tại quốc gia mà tiền mặt và thẻ tín dụng quốc tế truyền thống dường như "vô hình", thanh toán bằng mã QR đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, từ các cửa hàng tiện lợi, nhà hàng sang trọng cho đến những điểm tham quan nhỏ lẻ. Với hơn 80 triệu điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới Alipay+ tại Trung Quốc, du khách Việt nay có thể tự tin tận hưởng chuyến đi mà không cần phải chật vật tìm chỗ đổi đồng Nhân dân tệ hay lo lắng về việc mang theo thẻ thanh toán.

Điểm cộng sáng giá nhất của dịch vụ này chính là việc tích hợp hàng loạt tiện ích vào một trải nghiệm quét mã duy nhất. Khách hàng hoàn toàn không cần phải bận tâm đến việc chuẩn bị ngoại tệ trước khi xuất ngoại, bởi hệ thống sẽ tự động quy đổi từ tài khoản VND của người dùng. Mọi giao dịch đều đề cao tính minh bạch khi tỷ giá và số tiền quy đổi được hiển thị rõ ràng trên màn hình ngay trước bước xác nhận. Bên cạnh đó, nền tảng bảo mật của ứng dụng vẫn được duy trì ở mức cao nhất thông qua xác thực sinh trắc học hoặc mã OTP. Việc quản lý hầu bao trong suốt chuyến đi cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng khi toàn bộ lịch sử chi tiêu đều được lưu lại chi tiết, giúp người dùng dễ dàng theo dõi lại bất cứ lúc nào.



