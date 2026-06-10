Tin vui cho người đi du lịch hè 2026: Vé máy bay và tàu hỏa đồng loạt giảm giá

Bước vào cao điểm du lịch hè năm 2026, người tiêu dùng cuối cùng cũng đón nhận tin vui khi cả ngành hàng không và đường sắt đều bắt đầu triển khai các chính sách hạ giá vé sâu.

Từ cuối tháng 2 đến hết tháng 5, sự khan hiếm của các dải vé giá rẻ đã khiến không ít người phải ngậm ngùi trì hoãn kế hoạch nghỉ ngơi khi chi phí bay liên tục neo ở mức 1,5 đến 5 triệu đồng mỗi chiều. Nhằm đối phó với sức mua kém và kích cầu thị trường, bước sang tháng 6, các hãng bay đã quyết định mở rộng dải vé thấp, giúp giá vé khứ hồi trên nhiều chặng nội địa giảm từ 10% đến 15% so với tháng trước.

Điển hình, chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội hoặc Đà Nẵng hiện đã xuất hiện nhiều thời điểm có vé khuyến mãi (chưa bao gồm thuế phí) chỉ từ 610.000 đến 810.000 đồng mỗi chiều. Các tuyến bay xa như Hà Nội đi Côn Đảo cũng ghi nhận mức giá quanh mốc 7,6 đến 8 triệu đồng khứ hồi, rẻ hơn khoảng một triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vé máy bay chặng Hà Nội - Nha Trang trong tháng 6 thấp nhất chỉ từ 490 nghìn đồng

Thực tế, nhiều hành khách chia sẻ họ đã bắt đầu săn được những tấm vé giá hời, tiêu biểu như chặng khứ hồi Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang vào giữa tháng 6 hiện chỉ còn khoảng 1,2 triệu đồng mỗi vé, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu năm. Hay chặng Hà Nội - Nha Trang cũng đang có mức giá từ 490 nghìn đồng/ vé (chưa gồm các loại thuế phí) của Vietjet Air giúp du khách có thêm lựa chọn du lịch với chi phí tiết kiệm.

Yếu tố then chốt giúp các hãng hàng không tự tin tung ra nhiều dải giá bình dân nằm ở sự sụt giảm của chi phí nhiên liệu bay Jet A1, hiện đã giảm mạnh từ đỉnh trên 240 USD xuống dao động quanh mức 140 USD mỗi thùng. Nhờ mặt bằng chi phí dễ thở hơn, Vietnam Airlines đã tung trở lại các hạng phổ thông tiết kiệm, phổ thông cơ bản, đồng thời tích cực giảm giá các hạng dịch vụ cao, tặng kèm tiện ích hành lý ký gửi và quyền chọn chỗ ngồi.

Các hãng hàng không liên tục tung ra các chương trình ưu đãi trong thời gian cao điểm du lịch hè

Vietnam Airlines Group dự kiến sẽ cung ứng đến gần 5,5 triệu ghế trên toàn mạng bay từ nay đến giữa tháng 8, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các dải giá thấp được mở bán chiếm tỷ trọng lên tới 40%. Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vọt, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng lên kế hoạch khai thác trung bình 720 chuyến bay mỗi ngày, tăng cường 15% so với lịch bay thông thường để phục vụ hành khách.

Không chỉ riêng ngành hàng không, đường sắt Việt Nam cũng đang cho thấy những nỗ lực vượt bậc để thu hút khách du lịch bằng các chương trình ưu đãi linh hoạt. Kéo dài từ ngày 8/6 cho đến hết ngày 16/8, hành khách di chuyển bằng tàu hỏa vào các ngày thường trong tuần sẽ được áp dụng mức giảm giá trực tiếp từ 10% đến 20% trên nhiều tuyến trải dài khắp mọi miền đất nước.

Mức giá tàu hỏa cũng giảm đáng kể từ 10-20% tùy theo từng tuyến

Cụ thể, việc giảm 10% giá vé được áp dụng cho các mác tàu như QB2 (Đồng Hới - Hà Nội), SE18 (Đà Nẵng - Hà Nội) và các tàu phía Nam như SE30 hay cụm tàu kết nối Nha Trang. Riêng với hành trình Hà Nội đi Vinh trên các tàu NA1 và NA2, nếu di chuyển vào đầu hoặc giữa tuần, du khách sẽ được hưởng mức giảm sâu tới 20% đối với khoang 6 giường. Đặc biệt, hệ thống mua vé trực tuyến của đường sắt đã cập nhật thêm tính năng tự động xếp chỗ, ưu tiên những khách hàng đi theo nhóm gia đình, bạn bè được ngồi cùng toa và gần nhau một cách tiện lợi.

Với những tín hiệu tích cực trên, đây hứa hẹn sẽ mang đến một mùa hè bùng nổ, đóng vai trò là chìa khóa quan trọng để phục hồi và tăng trưởng ngành du lịch trong nước năm 2026.

https://kenh14.vn/tin-vui-cho-nguoi-di-du-lich-he-2026-ve-may-bay-va-tau-hoa-dong-loat-giam-gia-215260610152637484.chn