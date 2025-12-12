Tin vui cho hơn 1 triệu giáo viên trên cả nước: Một khoản tiền tăng lên 70-100% ngay tháng sau

Quốc hội thông qua cơ chế đặc thù tạo đột phá cho giáo dục

Ngày 10/12 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, với nhiều chính sách vượt trội liên quan đến chế độ đãi ngộ, cơ chế tài chính, tự chủ và chuẩn hóa hệ thống giáo dục quốc gia.

Giáo viên, nhân viên trường công lập hưởng phụ cấp ưu đãi ưu việt

Nghị quyết quy định phụ cấp ưu đãi nghề được thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập với mức tối thiểu 70% đối với giáo viên, tối thiểu 30% đối với nhân viên.

Đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo mức phụ cấp là 100%.

Cả nước hiện có 1,05 triệu giáo viên với mức lương hiện tại 4,9–15,87 triệu/tháng; thu nhập sau khi phụ cấp tăng thêm sẽ là 6,6–30 triệu/tháng.

Tăng quyền tự chủ cho địa phương và cơ sở giáo dục

Nghị quyết trao nhiều quyền quản lý nhân sự cho địa phương:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được quyền tuyển dụng, tiếp nhận, quản lý giáo viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trung học nghề công lập.

Chủ tịch cấp xã được quyết định điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm và miễn nhiệm đối với nhân sự thuộc thẩm quyền.

Các trường nghề và đại học được tự chủ xác định vị trí việc làm, tuyển dụng và ký hợp đồng với chuyên gia, nhà khoa học là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Một bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026–2027

Nhà nước cũng bảo đảm miễn học phí và học liệu môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại các trường nghề và đại học; đồng thời mở rộng tiếp cận tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên. Nghiên cứu sinh thuộc chương trình trọng điểm quốc gia sẽ được cấp học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí.

Luật cũng tái khẳng định nguyên tắc chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục , đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực cho các vùng khó khăn.

580.000 tỷ đồng cho chương trình hiện đại hóa giáo dục giai đoạn 2026–2035

Cũng trong sáng 10/12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026–2035.

Nguồn lực 580.100 tỷ đồng cho 10 năm

Trong giai đoạn 2026–2030, tổng vốn dự kiến là 174.600 tỷ đồng , gồm:

Giai đoạn 2031–2035, trên cơ sở kết quả thực hiện, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định tiếp nguồn lực. Tổng vốn dự kiến huy động trong 10 năm lên tới 580.100 tỷ đồng .

Mục tiêu: Hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục

Chương trình đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục, mở rộng cơ hội học tập, bảo đảm công bằng và đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.