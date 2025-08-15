Tin mới vụ người đàn ông tử vong trong cabin xe đầu kéo ở TPHCM

Ngày 15/8, Công an TPHCM đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong trong cabin xe đầu kéo cháy đen trên đường.

Nạn nhân được xác định là ông L.H.Đ. (49 tuổi, quê Cần Thơ). Hai người bị thương, đang điều trị tại bệnh viện là ông N.N.T. (quê Thanh Hóa) và bà H.T.B.T. (quê Cần Thơ).

Trước đó vào trưa 14/8, ông L.H.Đ. đi đến đường D3, phường Bình Dương, TPHCM. Tại đây, ông Đ. chặn xe đầu kéo container do ông N.N.T. điều khiển. Lúc này trên xe còn có bà H.T.B.T.

Nghi phạm trèo lên xe của tình địch rồi châm lửa đốt

Ông Đ. sau đó dùng dao đâm liên tiếp ông N.N.T. và bà H.T.B.T. Sau khi gây án, ông Đ. trèo lên cabin xe đầu kéo rồi châm lửa đốt dẫn đến tử vong.

Ông N.N.T. và bà H.T.B.T được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nguồn tin cho hay, sự việc bắt nguồn từ ghen tuông. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa 14/8, người dân thấy một xe đầu kéo bị cháy nên tới kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện có người tử vong trong cabin xe nên trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Dương nhanh chóng đến hiện trường điều tra làm rõ.