Tin mới nhất vụ bị can tử vong trong quá trình tạm giam

Đưa thi thể bị can Sự về mai táng. (Ảnh BS TH)

Trao đổi với Tiền phong, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan vụ bị can Nguyễn Minh Sự (40 tuổi, trú thôn Trung An, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước) tử vong trong quá trình tạm giam, hiện gia đình đã nhận bàn giao tử thi từ cơ quan chức năng, đưa về địa phương mai táng theo phong tục.

“Cơ quan pháp y có kết luận giám định bị can Sự tử vong do tự tử. Sau khi được cơ quan pháp y nêu rõ, giải thích cơ chế hình thành dấu vết trên người bị can Sự thì người nhà cũng đã thống nhất và chiều nay đã đưa thi thể về để lo hậu sự”, Thiếu tướng Dũng thông tin.

Theo Công an huyện Tiên Phước, bị can Nguyễn Minh Sự bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 19/9, để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đến ngày 21/9, hai bị can cùng phòng giam phát hiện bị can Sự treo cổ tự tử bằng trong khu vực tạm giam. Ngay sau đó, Công an huyện Tiên Phước đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng bị can Sự đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị can đã túc trực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam suốt gần 1 tuần và yêu cầu cơ quan chức năng giám định, kết luận cụ thể về cái chết của người nhà, do phát hiện nhiều vết bầm tím trên thi thể.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã mời Viện KSND, Cơ quan pháp y tỉnh Quảng Nam tổ chức khám nghiệm tử thi, có sự chứng kiến của gia đình.

Kết quả pháp y kết luận bị can Sự đã tự tử. Đối với những vết thương, bầm tím mà gia đình nạn nhân cho rằng có tác động ngoại lực bên ngoài với bị can Sự, kết luận pháp y chỉ ra rằng, đó là do cơ chế hình thành đặc thù của những trường hợp tử vong bằng hình thức treo cổ. Ngoài ra, theo lời khai của 2 bị can cùng phòng, lúc tháo dây đưa nạn nhân Sự xuống, do nạn nhân nặng quá nên có ngã xuống, dẫn đến thương tích.