Bị can chết trong quá trình tạm giam ở Quảng Nam: Lời kể của 2 người giam cùng buồng

Đến chiều 25-9, sau gần 4 ngày kể từ lúc ông Nguyễn Minh Sự (SN 1983; trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) tử vong, gia đình vẫn chưa đưa thi thể về nhà lo hậu sự mà tiếp tục để ở nhà xác bệnh viện, chờ cơ quan chức năng thông báo nguyên nhân cái chết của bị can này dù đã được vận động, thuyết phục.

Người nhà túc trực ở bệnh viện chờ thông báo kết luận về nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Minh Sự. Ảnh: Facebook

Cùng ngày, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã đăng tải bài viết liên quan sự việc. Theo nội dung bài viết, những ngày qua, việc bị can Nguyễn Minh Sự tử vong trong quá trình tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Phước đã gây xôn xao dư luận và trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 19-9, ông Sự bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ông Sự bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tiên Phước. Cùng tạm giam với ông có hai bị can Nguyễn Văn Xuân (SN 1989; trú xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) và Nguyễn Nho Khuyến (SN 1986; trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước).

Bị can Nguyễn Nho Khuyến kể lại sự việc. Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo lời kể của bị can Khuyến, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21-9, sau khi ngủ trưa dậy, ông ta đi ra ngoài hành lang khu giam và phát hiện ông Sự treo cổ tự sát bằng vải mùng tại khu vực thay đổi không khí trước phòng giam số 5. Lúc này, Khuyến đã hô lớn kêu cứu.

"Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, tôi với Xuân và anh Sự đi ngủ. Nhưng trời nóng nên khó ngủ, tôi thấy anh Sự trằn trọc ngồi xuống đứng lên, đi ra đi vào phòng và hành lang. Đến khoảng 14 giờ 30 phút, khi cán bộ trại mở cửa bên ngoài, mọi người dậy hát hò um sùm, tôi cũng dậy rửa mặt. Xong rồi, tôi mở cửa phòng ra ngoài, lúc này cửa phòng khép hờ. Tôi đẩy cửa ra thì phát hiện anh Sự đang trong tư thế treo cổ bằng cái mùng lưới bằng vải màu xanh, một đầu mùng cột vào lam phía trên khu vực thay đổi không khí của khu giam. Tôi hoảng quá la lớn kêu cứu" - bài viết dẫn lại lời kể của bị can Nguyễn Nho Khuyến.

Bị can Nguyễn Văn Xuân kể lại sự việc. Ảnh: Công an Quảng Nam

Bài viết cũng dẫn lời kể của bị can Nguyễn Văn Xuân: "Tôi đang ngủ thì nghe tiếng kêu la lớn nên vùng dậy chạy ra. Lúc này, tôi thấy anh Khuyến đang ôm ngang vùng mông đỡ anh Sự đang trong tư thế treo cổ. Ngay lúc đó, cán bộ quản giáo cũng chạy vào. Tôi cùng anh Khuyến và cán bộ đỡ anh Sự xuống. Trong lúc hoảng loạn, lúng túng, do nặng quá nên phần đầu của anh Sự bị chạm xuống nền xi măng. Sau khi đỡ anh Sự xuống, sờ thấy anh còn ấm, còn thở nên cán bộ trại đã gọi xe đưa đi cấp cứu".

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an huyện Tiên Phước đã nhanh chóng đưa ông Sự đến Bệnh viện Thái Bình Dương (huyện Tiên Phước) cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh viện này không đủ trang thiết bị cần thiết để cứu chữa nên đề nghị chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Khi ông Sự được chuyển viện, các bác sĩ thực hiện các thủ tục cấp cứu thì bị can đã tự thở được, sau đó chuyển đến khoa hồi sức tích cực. Dù vậy, do tình trạng sức khỏe chuyển nặng, đến 3 giờ sáng 22-9, bị can này tử vong.

Để sự việc khách quan, Công an tỉnh Quảng Nam đã đề nghị lực lượng pháp y của y tế trực tiếp khám nghiệm trước sự chứng kiến của VKS, người nhà và tổ chức giám định. Thông tin về vết thương vùng đầu của bị can tử vong là do va chạm khi đỡ từ trên cao xuống.

Cơ quan chức năng đã thông báo gia đình đưa thi thể người thân về mai táng. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp thụ lý, giải quyết; yêu cầu điều tra kỹ vụ việc để có kết luận chính thức, đầy đủ cơ sở khoa học và thông báo cho gia đình cũng như cơ quan chức năng.