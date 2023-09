Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam lên tiếng vụ bị can chết trong quá trình tạm giam

2 ngày qua, trên mạng xã hội và dư luận tại tỉnh Quảng Nam xôn xao về vụ việc bị can Nguyễn Minh Sự (40 tuổi, trú thôn Trung An, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) tử vong trong quá trình bị tạm giam.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (31 tuổi, vợ ông Sự), chồng bà bị bắt tạm giam 4 tháng từ trưa 19-9. Đến chiều 21-9, bà Linh và người thân đến Công an huyện Tiên Phước thì được thông báo ông Sự đã tự tử, đang đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Bà Linh mang ảnh của chồng ngồi ở bệnh viện, chờ kết luận của cơ quan chức năng về cái chết của chồng mình

Tối 21-9, người nhà vào thăm thì thấy ông Sự đang trong tình trạng bất tỉnh và thở máy. Đến rạng sáng 22-9, ông Sự được xác định đã tử vong.

Bà Linh cho biết kiểm tra cơ thể chồng mình, gia đình phát hiện có vết thương lớn ở vùng đầu và 1 thương tích ở chân. Ngoài ra, có một số vết bầm trên người. Phía gia đình không tin là ông Sự tự tử.

Tới thời điểm này, gia đình vẫn chưa đưa thi thể ông Sự về nhà lo thủ tục an táng mà vẫn để ở BV Đa khoa Quảng Nam, chờ cơ quan pháp y thông báo kết quả chính thức.

Sáng 24-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Minh Sự bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Tổ chức mua bán trái phép chất ma túy" hôm 19-9.

Người nhà ông Sự không tin ông treo cổ tự tử

Khoảng 14 giờ chiều 21-9, 2 bị can trong buồng tạm giam phát hiện ông Sự treo cổ tự tử bằng vải mùng nên đỡ ông này xuống, tri hô lực lượng công an đưa đi cấp cứu ở BV Thái Bình Dương (huyện Tiên Phước). Sau đó, thấy tình trạng nặng nên đưa xuống BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam, đến sáng 22-9 thì ông Sự tử vong.

"Cơ quan chức năng đã mời Viện kiểm sát, cơ quan pháp y của tỉnh tổ chức khám nghiệm tử thi, có sự chứng kiến của gia đình. Pháp y làm kỹ xem có chất độc hay độc tố gì nữa hay không, phải gửi ra Hà Nội mới xác định được. Hiện gia đình muốn chờ kết quả đó" - lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam nói.

Về hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trên đầu ông Sự có vết thương và một số vết bầm tím, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam giải thích quá trình 2 bị can phát hiện, đỡ nạn nhân xuống do quá nặng nên bị ngã trúng đầu dẫn đến thương tích.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trên đầu ông Sự có vết thương, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết do bị ngã trong quá trình đỡ nạn nhân xuống

"Cái đó quá trình khám nghiệm pháp y đã có kết luận rất rõ. Trường hợp này 2 bị can bị tạm giam chung buồng giam cũng xác định việc đó. Hôm 22-9, cơ quan pháp y đề nghị làm rất kỹ bởi vì trường hợp này nhạy cảm. Pháp y của tỉnh giải phẫu tử thi, họ mổ hộp sọ ra nên đầy đủ cơ sở, căn cứ. Bây giờ chờ xem có độc tố hay không, làm kỹ hết các vấn đề" - vị lãnh đạo thông tin.

Khi được hỏi vì sao ông Sự tự tử trong buồng tạm giam mà 2 bị can khác lại không biết, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vị trí treo cổ nằm ở khu vực ô tắm nắng ở ngoài buồng giam, vào thời điểm giờ trưa nên 2 người cùng buồng giam phát hiện trễ.

"Cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ, có kết luận chính thức, đầy đủ cơ sơ khoa học cho gia đình được rõ. Hiện cơ quan chức năng đang vận động gia đình đưa người thân về chôn cất. Sau này, nếu điều tra phát hiện có cán bộ sai thì xử lý, hay vấn đề gì chưa rõ thì người ta sẽ làm. Bây giờ để thi thể ở bệnh viện như vậy thì tội cho người mất, cũng khổ cho gia đình, cơ quan chức năng cũng vất vả" - vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam nói và cho hay đang cố gắng đốc thúc nhưng khả năng ngày mai mới có kết luận pháp y.