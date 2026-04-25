Tin cực vui cho người dùng wifi Viettel

Theo thông báo từ Viettel Telecom, bắt đầu từ tháng 5/2026, nhà mạng này chính thức tung ra đợt điều chỉnh tăng tốc độ đường truyền Internet lên gấp 1,3 lần dành cho các khách hàng nhận được thông báo. Điểm hấp dẫn nhất của chương trình này là người dùng sẽ được sở hữu mức băng thông lên tới 400Mbps, thay thế cho mức 300Mbps trước đây, trong khi cước phí duy trì hàng tháng vẫn giữ cố định ở mức 180.000 đồng.

maxresdefault (16)

Sự thay đổi mang tính đột phá này không chỉ giải quyết triệt để bài toán về nhu cầu sử dụng Internet cường độ cao của các gia đình hiện đại mà còn cho thấy nỗ lực của nhà mạng trong việc đồng hành cùng mục tiêu chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ đến năm 2030. Đây được xem là một trong những gói cước cung cấp tốc độ cao có mức chi phí cạnh tranh bậc nhất trên thị trường viễn thông thời điểm hiện tại.

Nhằm mang lại trải nghiệm tiện lợi tối đa, hệ thống của Viettel sẽ thực hiện quá trình nâng cấp băng thông một cách hoàn toàn tự động. Người dùng không cần tốn thời gian thao tác kỹ thuật phức tạp hay phải khởi động lại modem wifi tại nhà. Mọi thông tin chi tiết về sự thay đổi của gói cước mới đều được hệ thống cập nhật minh bạch ngay trên ứng dụng MyViettel, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và quản lý.

Không chỉ mang đến tốc độ mạng siêu tốc, nhà mạng còn tặng kèm đặc quyền giải trí hấp dẫn với một năm sử dụng miễn phí gói Phim360 trên ứng dụng TV360. Chủ hợp đồng chỉ cần sử dụng số điện thoại liên hệ để đăng nhập và ngay lập tức có thể thưởng thức kho tàng gần 1500 bộ phim đặc sắc. Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm thông tin hoặc muốn thay đổi gói dịch vụ, người dùng cần chủ động liên hệ tổng đài miễn phí 18008119 trước ngày 30/4/2026.

Động thái nâng cấp mạnh tay của Viettel diễn ra trong bối cảnh thị trường viễn thông trong nước đang thiết lập một chuẩn mực mới về tốc độ tối thiểu. Hiện tại, các ông lớn khác như VNPT và FPT cũng đã hoàn tất việc nâng tốc độ gói cước thấp nhất lên mức 300Mbps với cùng mức giá 180.000 đồng. Cuộc đua nâng cấp hạ tầng này mang lại lợi ích vô cùng thiết thực cho người tiêu dùng, giúp tốc độ Internet tại Việt Nam nhanh chóng tiệm cận với các quốc gia hàng đầu thế giới. Mỗi nhà mạng đều đang nỗ lực tạo dấu ấn riêng để giữ chân khách hàng. Nếu Viettel ghi điểm bằng việc tặng modem thế hệ mới và các gói truyền hình giải trí, thì VNPT lại tập trung vào việc hỗ trợ kết nối công nghệ tiên tiến, trong khi FPT đẩy mạnh hệ sinh thái tiện ích lưu trữ đám mây và camera an ninh.