"Nghiện Bếp" kiểu công nghệ, xu hướng không gian sống lên ngôi tại Milan Design Week 2026

Milan Design Week vốn luôn được mệnh danh là "thánh địa" nghệ thuật quy mô nhất toàn cầu, nơi hội tụ giới tinh hoa sáng tạo từ khắp nơi trên thế giới. Diễn ra từ ngày 20 đến 26/4/2026, sự kiện không chỉ gói gọn trong những phòng triển lãm mà lan tỏa thứ "vibe" nghệ thuật ra khắp các khu phố ở Milan, Ý.

Năm nay, sân khấu này không còn chạy đua theo sự hào nhoáng. Giữa nhịp sống đô thị cuồn cuộn thông tin khiến ai nấy đều dễ dàng rơi vào trạng thái "quá tải", xu hướng thiết kế đang rẽ hướng ngoạn mục: đi sâu vào thế giới nội tâm để xoa dịu tinh thần. Một không gian sống đúng nghĩa giờ đây phải là trạm sạc năng lượng tĩnh tại, được lấp đầy bởi ánh sáng dịu nhẹ, chất liệu nhám êm ái, màu sắc hiền hòa và một nhịp sinh hoạt thật sự thư thái.

Bước lên sân khấu đầy cảm hứng này, Electrolux xuất hiện như một người kể chuyện duyên dáng mang đậm di sản thiết kế Bắc Âu. Với “The Swedish Home”, thương hiệu đã kiến tạo nên một không gian giàu tính biểu tượng, nơi công nghệ từ chối sự phô trương gân guốc để chọn cách “ẩn mình” tinh tế vào trải nghiệm sống.

Các sản phẩm gia dụng không còn đóng vai trò là những cỗ máy trung tâm khô khan, mà hóa thành những chi tiết hoàn thiện đắt giá, dệt nên sự tinh giản và liền mạch cho tổng thể ngôi nhà.

Bạn có thể cảm nhận rõ sự tĩnh tại đó qua bề mặt mờ nhám của bếp từ SaphirMatt®, một thiết kế thanh lịch giúp giảm chói và xóa mờ những “nhiễu” loạn thị giác, trả lại sự tập trung tuyệt đối cho người đứng bếp.

Sự mượt mà trong cảm xúc còn được duy trì qua cách máy rửa chén QuickSelect 2.0 vận hành với giao diện trượt trực quan, giỏ kéo êm ái không tiếng ồn, đảm bảo mạch sinh hoạt gia đình không bao giờ bị đứt gãy.

Ngay cả những công đoạn nấu nướng phức tạp cũng trở nên nhẹ tênh nhờ bộ não AI TasteAssist hay chiếc lò nướng 700 MealAssist giúp hoàn thành một mẻ pizza chuẩn Ý ở 340°C chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tất cả những mảnh ghép ấy, kết hợp cùng nét mềm mại của bộ sưu tập Timeless Collection, đã cùng nhau tôn vinh một triết lý sống Bắc Âu êm đềm và trọn vẹn.

Thông qua “The Swedish Home”, Electrolux thực sự đã không chỉ giới thiệu thiết bị mà định vị mình như một “curator” - nhà giám tuyển phong cách sống tinh tế cho giới trẻ. Thương hiệu khẳng định vai trò tiên phong trong việc biến căn bếp thành trái tim của ngôi nhà, nơi thiết kế êm ái, công nghệ thấu cảm và xúc cảm con người hòa làm một.

Bếp giờ đây có "gu" hơn, có chiều sâu hơn và là nơi lý tưởng để tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng vô giá. Định hướng đầy tính nhân văn này cũng chính là chiến lược mà Electrolux đang tâm huyết đẩy mạnh tại thị trường Việt Nam: mang đến những giải pháp tinh giản, thấu hiểu thói quen người dùng để kiến tạo nên những tổ ấm tiện nghi, vỗ về cảm xúc và nâng niu chất lượng sống mỗi ngày của những người trẻ hiện đại.

