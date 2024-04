Timothée Chalamet đã trở thành "chàng thơ" mới của Hollywood như thế nào?

Kiên nhẫn chờ thời cơ

(Ảnh: Ruvén Afanador/TIME)

Ở tuổi 28, Timothée Chalamet là sự tổng hoà của một ngôi sao điện ảnh và một phần của chàng thanh niên vẫn đang tuổi vui chơi, bước ra từ một dự án phim thị trường đại chúng mang tên Call Me By Your Name. Sự thật là những diễn viên xuất phát từ phim thương mại như vậy khó có khả năng xây dựng sự nghiệp vững bền tại Hollywood, thế nhưng với vai diễn ấy, ở tuổi 22 lúc bấy giờ, Timothée đã trở thành ngôi sao trẻ nhất từng được đề cử hạng mục Nam chính xuất sắc nhất tại Oscar kể từ Mickey Rooney.

Ngôi sao nước Pháp thực sự đã làm được điều trái ngược với những diễn viên bước ra từ phim thương mại và đang trở thành "chàng thơ" mới của kinh đô điện ảnh, kế nhiệm Robert De Niro và Leonardo DiCaprio.

Hầu hết các ngôi sao trẻ khi có được vị thế như vậy sẽ tiến thẳng vào các hãng phim lớn. Tuy nhiên, Timothée Chalamet đã chờ đợi thời cơ của mình, thậm chí là tiếp cận các hãng phim một cách có chọn lọc để từng bước gây dựng sự nghiệp một cách thật ấn tượng. Anh ấy vui vẻ nhận vai phụ trong Little Women, một vai diễn nhỏ khác trong Don’t Look Up - dự án phim toàn sao - miễn là vai diễn thực sự có thể để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Timothée Chalamet gây ấn tượng trong "Dune".

Chỉ đến Dune, Timothée mới thực sự đóng vai chính trong bom tấn đầu tiên của sự nghiệp. Sau hai phần phim đại thành công, khán giả nhìn nhận anh với tư cách là một diễn viên thực lực của Hollywood. Cùng với Dune là sự thành công của Wonka khi Timothée biến hoá tài tình thành ông chủ nhà máy chocolate dị biệt. Những dự án này đã giúp anh dần được công nhận là cái tên "bảo chứng doanh thu phòng vé".

Ngay cả trên thảm đỏ, anh cũng phá bỏ hình tượng "nam thần" để thử sức với nhiều phong cách khác nhau, không phân biệt giới tính nhằm tạo nên sức hút của một "tắc kè hoa" nhưng vẫn lãng mạn như một hoàng tử trong giới giải trí.

Giấc mơ trở thành hiện thực

Đến thời điểm hiện tại, Timothée Chalamet được săn đón ở khắp mọi nơi, từ những người hâm mộ, đồng nghiệp, đạo diễn, thậm chí là cả các hãng thời trang. Người ta gọi đó là "Hiệu ứng Timothée".

“Chúng tôi gọi anh ấy là Hoàng tử Timmée vì phong cách mang hơi hướng quý tộc, rất giống Hoàng tử Le Petit”

Lorenzo Marquez - biên tập tạp chí Tom+ Lorenzo

Ấy thế mà khi nhắc về Timothée Chalamet, những người trong ngành thường dùng cụm từ "lòng biết ơn". Trong các buổi phỏng vấn, ngôi sao đang lên vẫn thể hiện tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm của mình trong giới giải trí, rằng anh hạnh phúc và biết ơn làm sao khi được trở thành một phần của thế giới sắc màu này.

"Tôi vẫn đang tìm hiểu" – nam diễn viên chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Time – "Vào những ngày tồi tệ nhất, tôi cảm thấy căng thẳng với điều này. Nhưng vào những ngày tuyệt đẹp nhất, tôi cảm thấy mình đang vừa kịp đi đúng hướng".

Ở tuổi 28, Chalamet với tư cách diễn viên vẫn còn đủ sự ngây ngô để mang lại cảm giác mới cho mỗi vai diễn của mình. Nhưng kèm theo đó, anh vẫn có bản năng quyết đoán để phát triển và kiểm soát sự nghiệp theo đúng ý muốn. Như tờ Tom+ Lorenzo từng nhận xét: "Anh ấy hiểu về những điều gì nên tránh khi là một nam ngôi sao trẻ. Anh ấy không cố gắng trưởng thành và cũng không trưởng thành quá nhanh".

(Ảnh: Ruvén Afanador/TIME)

Thành công khá sớm tại Hollywood nhưng không phải là Timothée chưa sẵn sàng hay chưa có sự chuẩn bị. Anh thừa nhận từng ước mơ trở thành một ngôi sao ở tuổi thiếu niên và sau đó đã tự "giảm" mục tiêu của mình để trở nên thực tế hơn. "Và rồi cảm giác như mọi giấc mơ đã trở thành hiện thực, theo cấp số nhân. Cuộc sống của tôi đang chuyển động với tốc độ 9 triệu km/giờ" – nam diễn viên chia sẻ.

Sự nỗ lực của ngôi sao mang dòng máu lai Pháp - Mỹ vẫn chưa dừng lại. Ngôi sao hạng A đang lên này sẵn sàng bắt tay vào việc và không hề ngại khó khăn. Đó là lý do sức hút của anh không cạn kiệt và ngày càng lan toả rộng rãi khắp thế giới.