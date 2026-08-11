Tìm thân nhân thiếu niên tử vong, trôi dạt trên sông Dinh

Người dân phát hiện thi thể thiếu niên khoảng 12-15 tuổi trôi dạt vào bờ sông Dinh, qua phường Bà Rịa, TP.HCM. Công an đang truy tìm thân nhân nạn nhân.

Chiều 11/8, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ sông Dinh, đoạn qua khu phố Bến Súc, phường Bà Rịa, TP.HCM, nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Bà Rịa nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Qua ghi nhận ban đầu từ hiện trường và quần chúng nhân dân, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch của nạn nhân.

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó (Ảnh: Công an TP.HCM)

Nạn nhân là nam giới, tuổi từ 12 đến 15 tuổi, cao khoảng 1m65. Thời điểm phát hiện, nạn nhân không mặc quần áo.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh và nhanh chóng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, Công an phường Bà Rịa thông báo rộng rãi đến toàn thể quần chúng nhân dân.

Ai là thân nhân của nạn nhân có đặc điểm nhận dạng nêu trên, hoặc quần chúng nhân dân nào có thông tin liên quan đến người mất tích có đặc điểm tương tự, đề nghị nhanh chóng liên hệ, cung cấp thông tin cho Công an phường Bà Rịa số 163 Bạch Đằng, phường Bà Rịa, TP.HCM số điện thoại 02543826568 để phối hợp giải quyết.