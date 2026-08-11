Nhân chứng kể lại khoảnh khắc nhìn 5 chú tiểu bị đánh: “Tôi run quá, lấy điện thoại ra quay”

Nghe tiếng trẻ em kêu khóc phía sau bức tường chùa, một người dân tìm cách tiếp cận và ghi lại đoạn clip dài hơn 40 giây. Những gì chứng kiến khiến anh run sợ và không thể làm ngơ.

Nhắc về sự việc 5 chú tiểu bị đánh tại chùa Bầu Phật Quang Tự, những người dân khu vực xung quanh không giấu được sự xót xa khi kể về hình ảnh những chú tiểu xuất hiện trong đoạn video được ghi lại.

Lời kết xót xa của người trực tiếp quay clip

Trao đổi với báo Tiền Phong, anh L.T.H. (phường Vĩnh Phúc, người chứng kiến vụ việc) cho biết, khoảng 6h30 sáng 10/8, trong lúc đang tưới rau tại khu vườn nằm ngay cạnh chùa Bầu, anh bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ em la hét. Tuy nhiên, ban đầu anh nghĩ những đứa trẻ đang chơi đùa nên không để ý.

Sau khi tưới rau xong, khoảng 30 phút sau, anh rửa chân tay chuẩn bị về nhà đưa con đi học. Khi đi qua khu vực gần bức tường chùa, anh bất ngờ nghe thấy những tiếng “tét, tét, chan chát” liên tiếp nên dừng lại lắng nghe.

Những hình ảnh được anh H. ghi lại (Ảnh chụp màn hình)

“Tôi nghe tiếng đánh rất rõ, cứ chan chát liên tục, các cháu kêu gào thảm thiết. Tôi đi vào phía sau, vì ở đó có một lối có thể tiếp cận được. Lúc đầu tôi chỉ định vào xem chuyện gì xảy ra, chứ cũng không nghĩ là mình sẽ quay video”, anh H. kể.

Theo anh H., khi tiến lại gần khu vực lán sát tường chùa, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo nâu đang liên tục đánh một cháu bé. Người này dường như quá tập trung vào việc đánh trẻ nên không phát hiện anh đang đứng gần đó.

“Lúc ấy, tôi thấy người ta đánh cháu bé rất dã man. Tôi run quá, lấy điện thoại ra quay. Ban đầu tôi chỉ quay được khoảng 6 giây rồi lại tắt đi, sau đó mới mở lên quay tiếp. Tôi không thạo công nghệ nên cũng không biết phát trực tiếp hay phóng to hình ảnh để quay rõ hơn”, anh H. nói.

Người dân sống quanh khu vực không khỏi đau lòng, bức xúc trước vụ việc (Ảnh: Báo Tiền Phong Online)

Anh H. cho biết, đoạn video sau đó được anh ghi lại có thời lượng khoảng 42-43 giây. Trong thời gian quay, người đàn ông vẫn tiếp tục đánh cháu bé. Khi đó, anh H. lo sợ người này phát hiện và quay sang tấn công mình nên không dám đứng lại lâu.

“Lúc đó tôi rất sợ. Người kia cao to, mà khu vực đó lại nằm ở một góc khuất, xung quanh không có người lớn. Tôi nghĩ nếu mình bị phát hiện, họ chạy ra đánh hoặc giật điện thoại thì mình cũng không biết kêu ai. Mấy đứa trẻ ở đó cũng đang sợ hãi, không thể giúp mình được”, anh H. kể.

Theo anh H., khoảng 7h sáng, anh rời khỏi khu vực chùa và trở về nhà trong trạng thái hoảng sợ, chân tay vẫn còn run. Trên đường về, anh gặp một số người dân và kể lại sự việc, đồng thời cho biết mình đã quay được video.

Sau đó, người dân đã bàn bạc việc trình báo cơ quan công an. Anh H. cho biết, một người phụ nữ sống gần khu vực này đã liên hệ Công an phường Vĩnh Phúc và đề nghị cung cấp đoạn video làm bằng chứng. Do điện thoại của anh không gửi được video, anh đã chuyển qua điện thoại của người thân để cung cấp cho cơ quan công an.

“Tôi chỉ muốn sự việc được làm rõ. Lúc đó, tôi cũng nghĩ phải báo cho nhà chùa trước, nhưng mọi người quá bức xúc nên đã trình báo công an. Tôi rất sợ người kia quay lại đánh mình, nhưng thấy trẻ con bị đánh như vậy thì không thể làm ngơ”, anh H. nói.

Về việc những đứa trẻ có từng bị đánh trước đó hay không, anh H. cho biết bản thân chỉ trực tiếp phát hiện và quay lại sự việc vào sáng 10/8 nên không thể khẳng định. Tuy nhiên, sau khi sự việc được phát hiện, anh nghe một số người dân và những người có mặt tại chùa nói rằng các cháu từng bị đánh nhiều lần.

“13 gậy vào người một thằng bé”

Chia sẻ với báo Nông nghiệp và Môi trường, một người phụ nữ gần đó cho biết đã được xem đoạn video ghi lại cảnh một trong những chú tiểu bị đánh do người hàng xóm là anh H. ghi lại.

Theo lời kể, thời điểm được ghi lại trong video, có 3 chú tiểu xuất hiện trong khung hình, trong đó một chú tiểu quỳ ở giữa, hai chú tiểu ở hai bên. Người này cho biết không rõ hai chú tiểu còn lại đang ở đâu vào thời điểm đó.

“Trước khi đánh là một đứa quỳ ở giữa, hai đứa quỳ hai bên. Còn hai đứa nữa đâu không nhìn thấy, hay là nó chạy thoát thân được thì không biết. Nhưng mà lúc thấy là có ba đứa”, người phụ nữ kể đầy xót xa “Đánh 13 cái gậy đấy vào người. Ban đầu chú H. quay clip bảo đánh 6 hay 8 gậy gì đấy, nhưng đếm lại thì đúng 13 cái vào người một đứa bé.”.

Ảnh: Báo Nông nghiệp và Môi trường

“Bức xúc lắm, đêm qua không ngủ được. Tất nhiên là tôi thương những đứa trẻ chứ, nó vô tội. Bố mẹ nó không có ở kế bên để mà chăm lo nên mới phải nương nhờ cửa Phật, vậy mà... Hôm qua cho ra ngoài viện khám, mở ra vết sẹo đầy người, chằng ngang chằng dọc, có cả vết cũ vết mới”

Trước tình cảnh này, người dân cho rằng việc bảo đảm an toàn cho trẻ em cần được đặt lên hàng đầu.

“Tôi là một người dân thôi, tôi cũng có hôm lên chùa này, tôi cũng quy ở chùa này nhưng tôi thấy như thế này thì không thể nào được. Xã hội giờ đang bảo vệ những đứa trẻ vô tội, nó không làm gì nên tội cả. Mỗi đứa trẻ nghịch một kiểu, không có đứa nào đứa trẻ nó ngồi im cả”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 7h30 ngày 10/8/2026, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo của người dân về việc 05 chú tiểu tại chùa Bầu Phật Quang Tự, TDP Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc có dấu hiệu bị đánh gây thương tích trên cơ thể. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh thông tin và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh. Ngay trong buổi sáng cùng ngày khi nắm được vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi của đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời đưa các cháu đi giám định thương tích. Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa), hiện đang tu tập tại chùa Bầu Phật Quang Tự, là người có hành vi đánh 05 chú tiểu gây thương tích. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thế Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ và trách nhiệm của người trực tiếp quay lại vụ việc nhưng không có hành động can ngăn, ngăn chặn hành vi của đối tượng, không kịp thời thực hiện biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cho các trẻ em.

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