Tìm thấy thi thể cụ bà 89 tuổi ở Đồng Nai sau 10 ngày mất tích

Đến sáng 10/8, sau 10 ngày mất liên lạc, thi thể cụ bà 89 tuổi ở Đồng Nai được tìm thấy tại sườn đồi cách nhà khoảng 1km.

Ngày 10/8, UBND xã Nam Cát Tiên (TP Đồng Nai) cho biết, lực lượng chức năng vừa phối hợp với người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cụ bà Chu Thị Đoàn (89 tuổi, ngụ ấp Nam Cát Tiên 1, xã Nam Cát Tiên) sau 10 ngày mất liên lạc.

Thi thể cụ Đoàn cách nhà khoảng 1km, tại sườn đồi hiểm trở.

Hiện, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hình ảnh trước khi cụ bà mất liên lạc (Ảnh chụp màn hình camera)

Trước đó, UBND xã Nam Cát Tiên phát thông báo kêu gọi người dân địa phương và các khu vực lân cận chung tay hỗ trợ tìm kiếm, cung cấp thông tin liên quan đến cụ bà Đoàn.

Theo UBND xã Nam Cát Tiên, khoảng 14h30 ngày 1/8, cụ bà đi bộ khỏi nhà, sau đó mất liên lạc. Thời điểm đi, cụ mặc áo hoa màu xanh, cầm theo một chiếc áo màu nâu.

Sau khi nhận tin báo của gia đình cụ Đoàn, xã Nam Cát Tiên đã huy động lực lượng công an, bộ đội, dân quân cùng người dân ấp Nam Cát Tiên 1 chia thành nhiều mũi tìm kiếm, kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ và máy bay không người lái để rà soát các khu vực, nhưng vẫn không tìm thấy. Đến sáng 10/8, người dân phát hiện thi thể cụ đang trong giai đoạn phân hủy.