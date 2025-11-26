Tìm ra thứ hình tròn, nhiều nước mà tủ lạnh Việt Nam nào cũng có: Thế giới "vắt óc" cũng không hiểu được!

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh bên trong cách cửa tủ lạnh của nhiều gia đình vô tình chụp được nhưng đều có một điểm chung. Đó là có rất nhiều phần chanh cắt dở, và ớt đỏ nằm im lìm - vẻ ngoài thì héo khô, teo tóp nhưng vẫn được giữ lại như một “vật bất ly thân" trong tủ lạnh của mọi nhà.

Cứ phải có quả chanh cắt dở cơ. Nguồn: Threads.

Không chỉ một mà rất nhiều người cũng nhanh chóng show hình bên trong tủ lạnh nhà mình ra, xác nhận giống như các hình ảnh nêu trên.

Nhiều người confirm rằng nhìn ảnh mà cứ tưởng tủ lạnh nhà mình, 99/100 tủ lạnh thì đều có hình ảnh những trái chanh dở dang, thậm chí đã khô queo quắt lại nhưng chẳng ai nỡ vứt đi; quả ớt có thể "ngự" hàng tháng, đã mua ớt tươi nhưng nhất quyết phải nằm nguyên ở vị trí đó. Nhiều người còn dí dỏm, nửa đùa nửa thật cho rằng nếu tủ lạnh nhà nào dở ra mà không có tức là vừa mới dọn tủ hoặc không thích ăn chanh.

Nhiều cư dân mạng xác nhận hầu hết các thành viên trong gia đình đều có thói quen này, không biết bắt đầu từ đâu. "Mẹ tôi thì dù héo đến không còn một giọt nước nào vẫn nhất quyết không vứt là không vứt nha", "Nhà tôi quả ớt để đó từ Tết, hè tôi về vẫn y nguyên mà không ai vứt, kể ra không ai tin", "Mà kỳ nha, cứ một nửa ở cửa tủ lạnh rồi là không muốn dùng đâu, rồi lại cắt quả mới ra, rồi lại để một nửa ở đó", "Mẹ tôi mà thấy vứt đi là la đó, cứ bảo còn dùng được",... là những bình luận của cư dân mạng.

Hỏng nhưng vẫn không vứt.

Một sự trùng hợp vui, hài hước, song cũng phần nào phản ánh thói quen của nhiều gia đình Việt, tiết kiệm, muốn sự tiện lợi và đôi khi… để mọi thứ diễn ra theo cảm tính, không quá khuôn mẫu, không quá nghiêm ngặt. Hơn nữa, chanh cũng là loại quả bình dân, được trồng phổ biến ở Việt Nam, giá thành rẻ; quen thuộc trong ẩm thực Việt, được dùng làm gia vị, thức uống giải khát,... Thế nên, chuyện tủ lạnh nhà nào cũng có chanh là điều dễ hiểu.

Hơn nữa, tâm lý tiết kiệm khiến nhiều người luôn có xu hướng giữ lại những thực phẩm “vẫn còn dùng được”. Một nửa quả chanh đã cắt, dù đã khô hơn, vẫn được để lại, với suy nghĩ “biết đâu lát nữa cần đến”. Trong nếp sinh hoạt gia đình truyền thống, việc tận dụng tối đa mọi thứ trong bếp dần trở thành thói quen ăn sâu, đến mức gần như không ai nỡ quẳng phần còn lại vào thùng rác, kể cả khi nó đã teo tóp đi trông thấy.

Ngoài yếu tố tâm lý, vị trí cánh cửa tủ lạnh lại càng góp phần khiến những phần chanh cắt dở hay quả ớt đỏ trở thành “vật cư trú lâu dài”. Đây là khu vực dễ nhìn thấy nhất, tiện tay bỏ vào, nên các gia vị dùng ít nhưng dùng thường xuyên thường được đặt vào đây. Sự tiện mắt vô tình biến chúng thành thứ mà ai cũng thấy mỗi lần mở tủ, nhưng cũng chính vì nằm đó quá lâu nên chẳng ai nhớ đến chuyện phải dùng hoặc dọn dẹp.

Một nguyên nhân khác đến từ thói quen nấu nướng theo cảm xúc. Khi đang chuẩn bị bữa ăn, phần lớn mọi người sẽ chọn cắt quả chanh mới hay lấy quả ớt mới vì nhanh và sạch hơn, thay vì mở hộp hoặc bọc cũ để tìm phần còn lại. Bởi thế, lâu dần mới dẫn đến việc phần chanh cũ ngày càng bị lãng quên, nằm đó như một nhân vật phụ không ai nhớ tới.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều người sau khi "tra mạng" tin rằng bỏ chanh vào tủ lạnh có thể khử mùi hôi, làm sạch vết bẩn nhờ axit citric và giữ cho tủ lạnh thơm tho,.... Tuy nhiên, nếu chanh đã được cắt mà không được bọc kín, nó dễ bị khô, mất nước, bay tinh dầu và thậm chí có nguy cơ nhiễm khuẩn. Khi bề mặt chanh chuyển màu sậm, bị oxy hóa hoặc khô nứt thì không nên tiếp tục sử dụng.

Bởi thế, để bảo quản đúng cách thì chỉ nên để chanh cắt dở chỉ nên giữ trong tủ lạnh tối đa khoảng 48 giờ để đảm bảo an toàn vệ sinh, nên bọc lại bằng màng bọc thực phẩm, hộp chứa thực phẩm. Còn nếu để lâu hơn, việc sử dụng lại có thể tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt nếu chanh đã mất độ ẩm hoặc bị biến chất.

Tương tự, với ớt: dù nhiều người thích để nguyên trái ớt trong tủ lâu để… tiện dùng, nhưng khi để quá lâu, ớt có thể mất độ cay, bị mềm hoặc biến chất, ảnh hưởng mùi vị và chất lượng.