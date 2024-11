Tìm kiếm cô gái xinh đẹp 18 tuổi “mất tích” trong đêm

Chiều 15-11, ông Lê Đình Tuân (trú xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, Kon Tum) cho biết gia đình đang tích cực tìm kiếm con gái là Lê Hồ T.M. (18 tuổi), đi khỏi nhà nhiều ngày, không rõ tung tích.

Theo ông Tuấn, tối 9-11, em Lê Hồ T.M. đi ngủ cùng mẹ bình thường như mọi ngày. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, gia đình tá hỏa khi không thấy con gái đâu, gọi điện thoại không liên lạc được, trang cá nhân trên mạng xã hội Facebook đã đóng.

Em Lê Hồ T.M. mất tích nhiều ngày qua, gia đình đang rất lo lắng

Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi, nhờ cơ quan công an, đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tung tích.

Theo ông Tuân, em M. học hết lớp 10 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Trước khi mất tích, M. sinh hoạt bình thường, gia đình không hề la mắng. Tại địa phương M. cũng có ít bạn bè, cũng không có mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên thời gian gần đây, M. hay chơi game online và có kết bạn với một nhóm người trong tỉnh Kiên Giang và thường xuyên trò chuyện trong nhóm chung.

"Từ trước tới giờ, cháu chưa xa gia đình nên rất lo sợ bị kẻ gian làm hại, dụ dỗ" - ông Tuấn nói.

Sau khi nhận được trình báo từ gia đình, Công an huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đã phát thông báo tìm em Lê Hồ T.M. Đặc điểm nhận dạng của M. cao khoảng 1 m78, nặng khoảng 60 kg, tóc dài màu đen, đeo mắt kính màu đen, nói giọng miền Bắc, khi đi mặc quần jean màu xám, áo khoác màu đen trắng, mang theo ba lô màu đen, mũ bảo hiểm màu xám.

Công an huyện Đăk Glei thông báo đến các cơ quan, đơn vị địa phương và người dân biết để phối hợp tìm kiếm cháu Lê Hồ T.M. Nếu phát hiện hoặc có thông tin về em M. đề nghị thông báo ngay cho Công an huyện Đăk Glei qua số điện thoại 02603.833.116 hoặc cán bộ công an Hồ Xuân Cường, Phó đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp, số điện thoại: 0968570268; ông Lê Đình Tuấn: 0971262559.