Điều tra vụ người đàn ông bị đánh bất tỉnh khi đang ăn đêm tại Hà Nội

Khu vực xảy ra vụ việc

Theo trình báo của nạn nhân C. (SN 1987, Bắc Từ Liêm), vào khoảng 0h30 phút ngày 5/10, anh C. đi ăn tại quán ăn đêm M.Y trên đường Thuỵ Phương, tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thuỵ Phương. Trong lúc đang ăn uống, anh bất ngờ bị đánh từ phía sau vào đầu bằng vật cứng khiến anh bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, anh C. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E.

Đến ngày 6/10, anh C. được chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tới Bệnh viện đa khoa Phương Đông để điều trị. Ngày 8/10 anh C. thấy đỡ nên đã xin về nhà điều trị ngoại trú.

Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp cơ chức chức năng và phường Thụy Phương để điều tra, làm rõ.