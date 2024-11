Hé lộ động cơ của nhóm đối tượng chỉ cầm cố vàng chứ không bán

Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm Lê Nhật Trường (SN 1984; trú tại huyện Tân Thanh, tỉnh Long An), Lê Vĩnh Phúc (SN 1979; trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) và Đinh Thùy Sang (SN 1981; trú tại TP Thủ Đức, TP HCM) để điều tra về hành vi dùng vàng kém chất lượng để "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

3 đối tượng thực hiện hành vi dùng vàng kém chất lượng đi cầm cố để lừa đảo.

Trước đó, ngày 4-11, Công an TP Huế nhận được đơn tố giác của một chủ tiệm vàng trên địa bàn nghi ngờ một nhóm đối tượng lừa cầm vàng để chiếm đoạt tài sản nên chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh làm rõ. Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và được sự giúp đỡ của người dân, cơ quan công an đã xác định đây là nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chuyên nghiệp và vẫn đang còn ẩn náu tại địa phương để tiếp tục gây án.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an TP Huế đã thu thập được chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội cũng như xác định được nơi ẩn nấp của số đối tượng này. Nhằm ngăn chặn không cho chúng bỏ trốn khỏi địa phương, công an nhanh chóng triệu tập nhóm đối tượng này đến trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền trả nợ nên Lê Nhật Trường đã nảy sinh ý định mua vàng kém chất lượng trên mạng để đi lừa cầm cố ở các tiệm vàng lấy tiền. Để thực hiện hành vi này, Trường đã rủ Lê Vĩnh Phúc và Đinh Thùy Sang cùng ra Huế rồi dùng các nhẫn và mặt tượng vàng kém chất lượng nhưng rất tinh xảo, có khắc các thương hiệu của các công ty vàng bạc đá quý có tiếng ở TP HCM để cầm cố nhằm qua mặt các tiệm vàng để thực hiện hành vi lừa đảo của mình.

Nhóm đối tượng này chỉ cầm vàng chứ không bán để đánh vào sự lơ là mất cảnh giác của các tiệm vàng trong khâu kiểm tra. Khi cầm cố, chúng khai tên giả và giao dịch tại nhiều cơ sở khác nhau để tránh bị phát hiện. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong hai ngày 3 và 4-11, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 10 vụ lừa đảo. Công an thu giữ từ bị hại vật chứng gồm 10 nhẫn vàng và 7 tượng dây chuyền.