TikToker Tô Đát Kỷ là ai?

Sở hữu hơn 734 nghìn người theo dõi nhưng nhan sắc của Tô Đát Kỷ vẫn gây tranh cãi.

Trong vài ngày vừa qua, Tô Đát Kỷ bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội và được nhiều người tìm kiếm. Không ít cư dân mạng cho biết đã từng lướt qua các video của cô trên TikTok, nhưng cũng có nhiều người đặt câu hỏi: “Tô Đát Kỷ là ai?”.

Tô Đát Kỷ có tên thật là Vũ Hà An, sinh năm 2005. Cô là một TikToker khá quen thuộc với giới trẻ, đặc biệt là những người thường xuyên theo dõi các nội dung về thời trang, làm đẹp và lifestyle.

Hiện tại, cô đang sở hữu hơn 734 nghìn người theo dõi trên TikTok, trong khi tài khoản Instagram cũng đã cán mốc khoảng 200 nghìn followers.

Tô Đát Kỷ (Ảnh: IGNV)

Trên các nền tảng này, Tô Đát Kỷ thường xuyên cập nhật hình ảnh cá nhân, cuộc sống hằng ngày, thói quen sinh hoạt như đi tập, đi cà phê, đi chụp mẫu ảnh,... cùng với những chuyến du lịch. Ngoài ra cô còn quay nhiều video nhép nhạc, bắt trend đang được yêu thích. Nhìn chung phong cách nội dung của Tô Đát Kỷ thiên về màu sắc trẻ trung và mang hơi hướng fashion - lifestyle.

Tô Đát Kỷ cũng có nhiều clip giới thiệu sản phẩm, quảng cáo với các nhãn hàng trên tài khoản của mình.

Hình ảnh đời thường được Tô Đát Kỷ chia sẻ (Ảnh: IGNV)

Gần đây, Tô Đát Kỷ tiếp tục nhận được sự chú ý khi tham gia chương trình The Face Vietnam. Trong show thực tế này, nhiều khoảnh khắc của cô nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Một số video cắt từ chương trình thu hút lượng xem lớn nhờ gương mặt được nhận xét visual nét như AI.

Tuy nhiên, cũng chính nhan sắc của Tô Đát Kỷ lại trở thành chủ đề gây tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô sở hữu gương mặt hài hòa, nét nào ra nét đó. Ngược lại, không ít ý kiến nhận xét đường nét của Hà An khá mờ nhạt, thiếu điểm nhấn riêng và nhìn xong dễ quên.

Tô Đát Kỷ tại show thực tế (Ảnh: The Face Vietnam)

Dù nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều, sức hút của Tô Đát Kỷ trên mạng xã hội vẫn khá lớn. Hiện tại cộng đồng vẫn đang tiếp tục dành sự chú ý và đợi phản hồi tiếp theo từ Tô Đát Kỷ.