Tiktoker 55 tuổi trông như 25 tuổi nhờ duy trì 1 việc giúp trẻ lâu, không phải ăn, tập hay thẩm mỹ

Không phải ăn uống, tập luyện, hay dao kéo, đây mới là thứ giúp Tiktoker 55 tuổi trông như 25 tuổi

Nhìn ngoại hình trẻ hơn 10 tuổi là tham vọng của nhiều người. Thậm chí chỉ cần trẻ hơn vài tuổi, đối với nhiều chị em, đã là một đặc ân trời ban. Vậy nên có những người trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, hẳn bạn sẽ phải kinh ngạc lắm đúng không?

Sue Giers (đến từ Anh), một Tiktoker - nhà thiết kế thời trang, đã khiến nhiều người sửng sốt vì độ trẻ trung ở tuổi 55 của mình. Sue Giers thích ăn mặc để gây ấn tượng, thường xuyên chia sẻ thông tin cập nhật về trang phục đến 20.000 người theo dõi.

Mới đây, một đoạn clip đăng tải trên Tiktok của cô, có chú thích: "Tôi 55 tuổi nhưng tôi cảm thấy mình như một người 25 tuổi". Hiện, video nhận được hơn 1,5 triệu lượt xem trên Tiktok.

Trong đoạn video ngắn, bà mẹ 3 con trông cực kỳ thần thái, mặc đồ đen và nhảy trước ống kính theo bài hát nổi tiếng La Isla Bonita của ca sĩ Madonna.

Nhiều người hâm mộ không ngừng bình luận đồng ý nữ Tiktoker trẻ hơn ít nhất 30 tuổi, so với tuổi thật. Nhiều người thậm chí còn nhận định, Sue giống với nhân vật Carrie Bradshaw của Sarah Jessica Parker trong bộ phim đình đám "Sex and The City". Một người bình luận cho biết: "Thành thật mà nói, bạn trông như 25 tuổi". "Bạn trông như một thanh niên 25 tuổi!", một người khác bày tỏ quan điểm.

Sue lớn lên ở thành phố Wolfsburg (Đức). Bí quyết trẻ lâu của cô đến từ thái độ sống lạc quan, luôn vui vẻ. Nữ Tiktoker có quan niệm, không bao giờ để ai can thiệp đến kiểu ăn mặc và hành động cá nhân vì đó là cuộc sống của chính mình.

Thái độ sống lạc quan, vui vẻ, luôn biết yêu thương bản thân chính là bí quyết duy nhất giúp cô duy trì nhan sắc trẻ trung, bất chấp tuổi U60. Nữ Tiktoker nhận định, đấy mới là điều quyết định sự trẻ lâu của cô chứ không phải do ăn kiêng hay tập luyện chăm chỉ, càng nói không với thẩm mỹ dao kéo.

Tiết lộ thêm bí quyết giúp chị em trẻ hơn nhiều so với tuổi thật

TS.BS Kate Jameson (người đồng sáng lập Youth Lab, Anh) tiết lộ, ngoài thái độ sống luôn vui vẻ, lạc quan, yên bản thân, chị em nên duy trì một số thói quen phòng chống lão hóa để trẻ lâu. Bằng cách nhận thức được những thói quen gây già nhanh, thực hiện những thay đổi đơn giản, bạn có thể làm chậm đáng kể quá trình lão hóa và duy trì vẻ ngoài đầy sức sống.

"Đừng để những yếu tố tăng tốc độ tuổi lén lút này khiến bạn mất cảnh giác. Hãy bắt đầu thực hiện những thay đổi tích cực ngay hôm nay và xem năm tháng trôi qua, bạn đã trẻ lâu thế nào", vị chuyên gia cho biết.

1. Không nằm sấp, nằm nghiêng khi ngủ

Chị em không nên nằm sấp mà nên nằm ngửa khi ngủ để trẻ trung hơn. (Ảnh minh họa: Internet)

TS Kate cho biết, một cách có thể tạo ra nếp nhăn là nằm sấp hoặc nằm nghiêng khi ngủ. Những tư thế ngủ vào ban đêm này "khiến mặt bạn cọ vào gối, dẫn đến hình thành nếp nhăn, nếu kéo dài sẽ xuất hiện nếp nhăn vĩnh viễn".

Tốt nhất, chị em nên nằm ngửa khi ngủ. Bạn cũng nên đầu tư một chiếc gối bằng lụa để giảm ma sát, có thể giúp ngăn chặn những tổn hại cho làn da của bạn.

2. Bôi kem chống nắng hàng ngày dù trời mưa hay nắng

Có thể bạn nghĩ rằng, mình chỉ cần dùng kem chống nắng vào những ngày nắng. Nhưng thực ra, tia UV vẫn xuyên qua các đám mây, gây tổn thương da mỗi ngày.

Do đó, lời khuyên của chuyên gia là hãy thoa kem chống nắng phổ rộng SPF 30 vào ban ngày, bất kể thời tiết mưa hay nắng. "Làn da của bạn sẽ vô cùng biết ơn bạn về sau này", chuyên gia khẳng định.