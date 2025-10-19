TikTok Awards Việt Nam 2025 vinh danh ba gương mặt Changemaker of the Year

Giải thưởng đặc biệt này được TikTok bí mật đến phút cuối, nhằm tạo niềm vui bất ngờ cho những gương mặt đã âm thầm tạo nên thay đổi tích cực cho cộng đồng cả trong và ngoài nền tảng.

Là hạng mục mang đậm dấu ấn nhân văn, Changemaker of the Year tôn vinh những nhà sáng tạo và đối tác đã sử dụng sức ảnh hưởng của mình để thúc đẩy các giá trị tốt đẹp trong xã hội – từ việc lan tỏa văn hóa, truyền cảm hứng sống tích cực, cho đến thúc đẩy cộng đồng hành động vì những điều có ý nghĩa.

Ba gương mặt Changemaker of the Year – Nhà sáng tạo nội dung, đối tác có ảnh hưởng tích cực của năm được vinh danh năm nay gồm:

- Quỹ Hỗ Trợ Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Việt Nam: Đơn vị xã hội trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, với sứ mệnh bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc thông qua hoạt động nghiên cứu, giáo dục và sáng tạo. Quỹ Hỗ Trợ Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Việt Nam chính là đối tác đồng hành cùng TikTok trong hành trình bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống thông qua nền tảng số trong năm vừa qua.

- Schannel – nhóm sáng tạo tiên phong trong việc kết nối giới trẻ với công nghệ, lifestyle và xu hướng tiêu dùng thông minh, góp phần định hình thói quen sáng tạo hiện đại. Bằng ngôn ngữ trẻ trung và sáng tạo, Schannel giúp thế hệ Gen Z không chỉ tiếp nhận thông tin, mà còn chủ động tạo ra giá trị – thể hiện bản thân, lan tỏa góc nhìn mới mẻ và văn minh trong đời sống số.

- Vĩnh Thích Ăn Ngon – nhà sáng tạo mang đến những video ẩm thực dí dỏm, gần gũi nhưng luôn gửi gắm thông điệp tích cực về niềm vui và lối sống lành mạnh – khẳng định sức mạnh của ẩm thực như một "ngôn ngữ kết nối" tất cả mọi người.

Changemaker of the Year là minh chứng cho cam kết của TikTok trong việc xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo có trách nhiệm – nơi mỗi cá nhân và tổ chức đều có thể dùng tiếng nói của mình để lan tỏa điều tốt đẹp và tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng.

Quỹ Hỗ Trợ Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá Việt Nam chia sẻ niềm vui khi trở thành Nhà sáng tạo nội dung/Đối tác có ảnh hưởng tích cực của năm: "Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Tổ chức TikTok Awards Việt Nam, đặc biệt là đội ngũ TikTok Việt Nam đã tạo ra một nền tảng phong phú, giúp lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với cộng đồng. Nhờ có TikTok và các nhà sáng tạo nội dung, di sản văn hóa Việt Nam được truyền tải theo những cách mới mẻ, sáng tạo và gần gũi hơn với giới trẻ — mở ra cơ hội tiếp cận mới cho công tác bảo tồn và quảng bá di sản trong kỷ nguyên số."

Khi di sản được kể bằng ngôn ngữ của thế hệ mới – Quỹ Hỗ Trợ Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Việt Nam được vinh danh trao giải hạng mục Changemaker of the Year 2025

"Giải thưởng là nguồn động viên lớn để SChannel tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới, mang đến những dự án sáng tạo và ý nghĩa hơn cho cộng đồng" - Đại diện Schannel tại TikTok Awards 2025 chia sẻ.

Hành trình giản dị nhưng đầy cảm hứng của Vĩnh Thích Ăn Ngon cho thấy: sáng tạo chân thành luôn chạm đến trái tim khán giả

"Giải thưởng này là sự ghi nhận cho nỗ lực của toàn ekip Vĩnh Thích Ăn Ngon, của công ty quản lý, và là nguồn động lực để tôi tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho xã hội, cho đất nước. Cảm ơn TikTok Việt Nam đã trao cho tôi cơ hội này, cảm ơn gia đình và khán giả – những người đã luôn đồng hành." - Vĩnh Thích Ăn Ngon - Nhà sáng tạo nội dung, đối tác có ảnh hưởng tích cực của năm chia sẻ tại đêm trao giải.

