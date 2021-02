Tiểu tứ lập mưu "thăng hạng" làm tiểu tam, bị Thu Trang vạch mặt quê xệ ở Hướng Dương Ngược Nắng

Mở đầu Hướng Dương Ngược Nắng tập 28, Minh (Thu Trang) quyết định đóng vai ác, yêu cầu An (Thanh Hương) tự nghỉ việc khi tìm ra bằng chứng bóc mẽ An chính là người đứng sau loạt bê bối của Cao dược thời gian gần đây. Lý do An làm mọi thứ là vì muốn lật đổ Hồng Hoa, leo lên làm nhân tình xịn nhất của ông Vụ (NSND Công Lý). Với màn bóc mẽ này, Minh ghi điểm cực mạnh trong mắt ông nội.

Minh thành công trong việc bóc mẽ An

Một trong những phân đoạn chiếm spotlight ở tập 28 là màn hiểu lầm giữa Châu (Hồng Diễm) và Kiên (Hồng Đăng). Khi đến thăm mẹ ở viện tâm thần, Kiên đã rủ Châu đi cùng tuy nhiên vì trước đó vô tình thấy Kiên nói chuyện với Minh nên Châu đã giận lẫy không chịu đi. Tại bệnh viện, Kiên vô tình gặp Minh, mẹ Kiên trong lúc không tỉnh táo đã nhận Minh là con dâu của mình, cảnh này một lần nữa lại vô tình lọt vào tầm ngắm của Châu.

Hiểu lầm của Châu ngày càng nặng nề...

Khi chứng kiến cảnh tượng này

Kiên phen này khổ rồi đây!

Hướng Dương Ngược Nắng phát sóng lúc 21:40 tối thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần trên VTV3.