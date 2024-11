Tiểu thư nhà giàu tốt nghiệp khiến cả trường học náo loạn: Đã thông minh còn xinh hết phần người khác

Orm Kornnaphat là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng Thái Lan với nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng nổi bật. Cô được công chúng biết đến thông qua nhiều bộ phim như Matalada (2023), The Secret of Us (2024). Mới đây, những hình ảnh tốt nghiệp của mỹ nhân sinh năm 2002 cũng phủ sóng khắp các trang MXH châu Á vì quá hoành tráng, ấn tượng. Thậm chí, lễ tốt nghiệp của nữ diễn viên còn khiến trường học náo loạn vì đám đông người hâm mộ đến tham dự.

Được biết, ngôi sao GenZ tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế trường Đại học Srinakharinwirot. Cô cũng là sinh viên xuất sắc, được đại diện lên đọc tuyên thệ trước toàn trường. Sau khi tốt nghiệp, cô nàng vẫn tiếp tục sự nghiệp học hành, chuẩn bị học lên bậc học Thạc sĩ.

Đoạn video cực cool khi Orm Kornnaphat được vây quanh bởi đám đông trong lễ tốt nghiệp. (Nguồn: TikTok penfenkappina_llkorm)

Mọi khoảnh khắc trong lễ tốt nghiệp của Orm Kornnaphat từ bóng lưng, dáng đi đều gây sốt cộng đồng mạng vì quá khí chất. Nhiều người còn cho rằng đây chính là vẻ đẹp của tri thức trong truyền thuyết.

Orm Kornnaphat gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào, sắc sảo nhưng không kém phần cá tính. Mỹ nhân xứ chùa Vàng sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt to tròn. Không những thế, nữ diễn viên còn ghi điểm với chiều cao ấn tượng 1m73 cùng vóc dáng thon gọn, chuẩn chỉnh.

Nhan sắc nổi bật, cuốn hút của Orm Kornnaphat giúp cô "cân đẹp" mọi kiểu tóc và layout makeup.

Vóc dáng nuột nà, quyến rũ cùng 3 vòng chuẩn chỉnh của mỹ nữ xứ chùa Vàng khiến dân tình khó có thể rời mắt.

Xinh đẹp, tài năng, học giỏi, Orm Kornnaphat còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với gia thế đúng chuẩn rich kid. Cô nàng là con gái lớn của nữ diễn viên kỳ cựu Koy Narumon và một doanh nhân thành đạt. Dù là người kế thừa thế hệ thứ 3 trong gia tộc nhưng Orm cũng có sự nghiệp riêng khi tự mở công ty kinh doanh thời trang bên cạnh việc đóng phim. Mỹ nhân sinh năm 2002 cũng lọt vào mắt xanh của nhiều thương hiệu cũng như thể hiện được yếu tố high fashion trên bìa tạp chí.

Orm Kornnaphat là một trong những mỹ nhân trẻ được đánh giá cao ở mảng high fashion.

Ngoài đời, Orm Kornnaphat cũng ghi đểm với phong cách thời trang đa dạng, có gu. Cô nàng khi thì cool ngầu trong những bộ cánh trẻ trung, năng động, lúc lại có chút điệu đà, nữ tính với váy vóc bánh bèo.