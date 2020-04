Tiểu tam "Thế giới hôn nhân" Han So Hee: "Tiểu Song Hye Kyo" có quá khứ gây sốc, lâu lắm màn ảnh Hàn mới có mỹ nhân thế này

Nổi đình đám nhờ vai diễn tiểu tam gian manh khó lường trong "Thế giới hôn nhân", Han So Hee là một trong những diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thích của bạn xem truyền hình nhất hiện nay.

Được biết, trước khi ghi dấu ấn bởi tác phẩm truyền hình, Han So Hee còn được khán giả Hàn - Việt nhớ tới bởi gương mặt xinh đẹp, thần thái sang chảnh và biệt danh "bản sao Song Hye Kyo thế hệ mới", "Tiểu Song Hye Kyo". Có thể khẳng định, đã lâu lắm rồi màn ảnh Hàn mới lại xuất hiện một nữ diễn viên sở hữu ngoại hình sắc nước hương trời khiến khán giả phải trầm trồ từ ánh nhìn đầu tiên đến vậy. Và tất nhiên, nhan sắc không phải là điều duy nhất giúp mỹ nhân này gây ấn tượng với công chúng.

Nhan sắc đỉnh cao của Han So Hee - cô nàng tiểu tam "nhiều tật" của "Thế giới hôn nhân".

Visual được ví von như "bông hồng có gai" vừa sắc sảo vừa mặn mà, danh tiếng đi kèm với cái tên "Tiểu Song Hye Kyo" vì lai lai nét đẹp của đàn chị

Nếu Song Hye Kyo nổi tiếng với nét đẹp tươi tắn, hài hòa và tràn đầy sức sống thì Han So Hee - bản sao của cô lại được nhắc tới với vẻ đẹp sắc sảo và trầm buồn trái ngược hoàn toàn đàn chị, nói cách khác nếu ví nhan sắc Song Hye Kyo như mùa xuân ngọt ngào tươi mới thì Han So Hee lại giống như mùa đông, vừa bí ẩn vừa băng giá, tạo cho người ta cảm giác thu hút từ cái nhìn đầu tiên.

Song Hye Kyo là nữ thần nhan sắc, tường thành không thể đạp đổ của Kbiz

... và Han So Hee được đánh giá là phiên bản lạnh lùng, thần bí hơn của Song Hye Kyo

Gương mặt xinh đẹp, độc đáo, thần thái sang chảnh hiếm tìm, không khó hiểu khi Han So Hee trở thành "nàng thơ" của nhiều nhãn hàng.

Góc nghiêng nhìn thôi đã muốn ngất ngây

Han So Hee được ví von như bản sao của Song Hye Kyo, tuy nhiên có thể thấy nét đẹp của cô so với đàn chị sắc sảo và "lạnh" hơn nhiều phần.

Han So Hee mang vẻ đẹp của nàng mỹ nhân Hong Kong ngày xưa, cực mặn mà và thu hút.

Dễ thấy, nữ diễn viên sinh năm 1994 sở hữu khuôn mặt ấn tượng với xương hàm V-line đúng tiêu chuẩn cái đẹp, đôi mắt to tròn nhưng càng nhìn càng thấy hút hồn, có chiều sâu, đặc biệt đôi môi mỏng cùng nụ cười nửa miệng đặc trưng chính là yếu tố then chốt giúp Han So Hee tạo được ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Đã lâu lắm rồi, showbiz Hàn mới lại có một nàng diễn viên mang vẻ đẹp quyến rũ, đầy chất "phản diện" khiến người xem mê đắm đến vậy.

Nụ cười nửa miệng "chưa kịp tán đã phải đổ" của nàng mỹ nhân họ Han.

Năm 2018, ngoại hình đỉnh cao của Han So Hee từng gây viral khắp mạng xã hội suốt thời gian dài, khán giả khi đó chỉ mới chỉ biết tới cô nàng qua vai phụ trong hai tác phẩm “Money Flower”, “Reunited Worlds”, tuy nhiên nhờ diện mạo ấn tượng, gương mặt xinh đẹp không góc chết cùng thần thái "chị đại" hiếm có khó tìm, cái tên Han So Hee thậm chí còn được tìm kiếm nhiều hơn cả dàn diễn viên chính lúc bấy giờ.

Không chỉ gương mặt đẹp mà vóc dáng của Han So Hee cũng vô cùng lý tưởng, người đẹp cao 1m65 và sở hữu vòng eo nhỏ xíu chẳng kém cạnh idol. Điều này được chứng minh bằng loạt ảnh khoe body "đồng hồ cát" cực kì gợi cảm trên mạng xã hội. Tuy sở hữu lợi thế về ngoại hình nhưng dường như nữ diễn viên không quá coi trọng cách ăn mặc, nhiều lần Han So Hee thậm chí còn tự "dìm hàng" mình bằng những bộ cánh kín cổng cao tường, chẳng tôn lên chút vóc dáng nào.

Vóc dáng nuột nà, rất ra gì và này nọ của người đẹp sinh năm 1994.

Tuy nhiên có thể thấy, người đẹp không quá coi trọng phong cách ăn mặc. Ngoài đời cô cũng lựa chọn những bộ cánh đơn giản, không quá kiểu cách, càng không tôn lên ba vòng gợi cảm.

Cũng nhờ khuôn mặt đẹp lạ, chiều cao tiêu chuẩn mà con đường trở thành nàng thơ của Han So Hee cũng vô cùng rộng mở. Trước khi chú tâm vào diễn xuất, Han So Hee từng có quá khứ theo đuổi nghiệp người mẫu, cô thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí hay quảng bá mĩ phẩm. Có thể khẳng định, nét đẹp vừa lai lai chút đường nét của đàn chị Song Hye Kyo, lại vừa sắc sảo mặn mà không hề đại chúng khiến Han So Hee trở thành gương mặt đại diện đầy sáng giá.

Lâu lắm Kbiz mới có mỹ nhân thế này: Lộ quá khứ ăn mặc nổi loạn, xăm mình, hút thuốc phì phèo nhưng ngạc nhiên hơn là phản ứng đầy bất ngờ của dư luận

Showbiz Hàn kị nhất là những tân binh vừa vào nghề đã gặp phải scandal không hay, rất nhiều sao Hàn dù đã thành danh nhưng chỉ vì một phút bất cẩn để lộ vết nhơ trong quá khứ mà con đường sự nghiệp đều tụt dốc không phanh. Han So Hee có lẽ là trường hợp hiếm có mà dù lộ ảnh ăn mặc nổi loạn, xăm người đầy mình, trong miệng phì phèo điếu thuốc, dư luận Hàn Quốc vẫn gật đầu "ân xá" cho cô nàng vì... quá ngầu và đẹp.

Hình ảnh nổi loạn trong quá khứ của Han So Hee mới đây được "đào mộ" lại.

Trên diễn đàn Pann, chủ đề "Han So Hee với quá khứ nổi loạn" thậm chí còn tràn ngập lời khen ngợi của Knet. Nhiều khán giả khẳng định, Han So Hee trông thật cá tính và phóng khoáng khi ăn mặc và làm mọi thứ theo sở thích: "Tôi không nghĩ Han So Hee có thể quyến rũ và ngầu thế này", "Cô ấy nên thử sức với các vai diễn càng nổi loạn càng tốt", "Trông như ngự tỉ ấy nhỉ, tôi rất ngưỡng mộ những ai có thể sống và làm điều mình muốn mà chẳng ngại ánh mắt người đời thế này",..

Ngoài ra cũng không ít ý kiến khẳng định, so với hình ảnh mặn mà và đằm thắm hiện tại, mái tóc ngắn hay phong cách nổi loạn ngày trẻ của Han So Hee thậm chí còn xinh đẹp và thu hút hơn rất nhiều: "Han So Hee cô nghĩ sao về việc quay lại với phong cách cũ?", "Giờ cô ấy đã đẹp rồi tôi không nghĩ ngày xưa cô ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn. Đúng là bất công",...

Han So Hee là trường hợp hiếm có khi lộ ảnh phì phèo điếu thuốc nhưng vẫn nhận được "ân xá" đặc biệt từ netizen vì...ngầu và đẹp

Với phản ứng tích cực đầy bất ngờ của Knet - những người vốn nổi tiếng là khó tính và nghiêm khắc với sao nữ, Han So Hee có lẽ rất nên cân nhắc các vai diễn "nổi loạn" và "chị đại" đúng như mong muốn của phần đông khán giả. Đặc biệt sau thành công của vai diễn tiểu tam trong "Thế giới hôn nhân", có thể khẳng định lời "tiên tri" của khán giả là hoàn toàn đúng đắn và có cơ sở.

Sự nghiệp diễn xuất muộn màng, đi lên từ những vai phụ, nổi lên như hiện tượng nhờ vai tiểu tam và cảnh giường chiếu nóng bỏng mắt

Sinh năm 1994, gia nhập showbiz vào năm 2017, cái duyên đến với diễn xuất của Han So Hee cũng có thể xem là khá muộn màng so với dàn sao nữ cùng lứa. Cô tham gia diễn xuất trong các tác phẩm như "Money flowers", "Reunited Worlds", "Abyss", "100 Days My Prince", tuy nhiên phải đến khi trở thành nàng tiểu tam xinh đẹp với mưu đồ quỷ kế dựng tóc gáy trong "The world of the married" (Thế giới hôn nhân), cái tên Han So Hee mới thực sự được khán giả biết đến và nhớ tới.

Tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nhưng phải đến vai diễn tiểu tam trong "Thế giới hôn nhân", tên tuổi của Han So Hee mới được biết đến rộng khắp.

Trong "Thế giới hôn nhân", Han So Hee không chỉ gây ấn tượng khi diễn tròn vai tiểu tam người người ghê sợ mà cô còn được nhắc tới như một sao nữ dù mới 3 năm tuổi nghề nhưng đã sớm chịu lăn xả vào vai diễn đòi hỏi yếu tố 18+ cực cao như vai tiểu tam Yeo Da Kyung. Dễ thấy, "Thế giới hôn nhân" không hề thiếu những phân cảnh lăn lộn giường chiếu cho đến xé áo, cưỡng hôn nóng bỏng mắt. Han So Hee với tư duy của lính mới, của một tân binh không ngại khó ngại khổ, càng chẳng màng hình tượng đã chinh phục khán giả khó tính bằng cách hy sinh hết mình cho nhân vật, cho vai diễn như thế.

Han So Hee không ngại đóng các cảnh hôn nóng bỏng mắt...

... hay những phân đoạn cộp mác "người lớn".

Với ngoại hình khi cần xinh đẹp, nóng bỏng thì vô cùng nóng bỏng, khi cần cá tính thì rất cá tính, kết hợp cùng lối diễn xuất có chiều sâu và bệ phóng vững chãi mang tên "Thế giới hôn nhân", sự nghiệp diễn xuất của Han So Hee chắc chắn sẽ rộng mở và đầy hứa hẹn trong tương lai.