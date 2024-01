"Tiểu tam" đáng ghét nhất màn ảnh Hàn hiện tại: Visual U40 trẻ đẹp chẳng kém "chính thất" Park Min Young

Mới đây, Park Min Young đã chính thức trở lại với tác phẩm truyền hình mang tên Marry My Husband (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi), nhận được sự đón nhận của đông đảo người xem. Chỉ với tập đầu tiên, bộ phim đã đứng đầu về tỷ suất người xem trên các kênh truyền hình tại Hàn ngày 1/1, bao gồm cả đài cáp và đài trung ương, cả trong khu vực đô thị và trên toàn quốc (theo Nielsen Korea thống kê).

Ngoài diễn xuất và visual nổi bật của Park Min Young, vai diễn nữ phụ "tiểu tam" do Song Ha Yoon thủ vai cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù hiện đang là nhân vật bị ghét nhất màn ảnh Hàn nhưng cộng đồng mạng vẫn phải tấm tắc khen ngợi cho nhan sắc của Song Ha Yoon, đứng cạnh ngôi sao như Park Min Young mà không hề bị lép vế.

Đảm nhiệm vai diễn tiểu tam nhiều người ghét nhưng Song Ha Yoon vẫn ghi điểm bởi vẻ ngoài sắc sảo, cuốn hút. Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào với gương mặt thanh thoát, đôi mắt to cùng làn da trắng phát sáng. Đáng chú ý, Song Ha Yoon khiến nhiều người bất ngờ khi đã 37 tuổi nhưng vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, thu hút trong mọi khung hình không hề kém cạnh nữ chính.



Đặc biệt, cô còn gây ấn tượng với màn thăng hạng nhan sắc ngoạn mục, ngày càng "lão hoá ngược". So sánh hình ảnh của Song Ha Yoon hiện tại với 6 năm trước khi góp mặt trong bộ phim nổi tiếng Fight For My Way (Thanh Xuân Vật Vã), nhiều người phải dành lời khen cho visual ngày càng trẻ đẹp của cô.

Ngoài đời, nữ diễn viên cũng gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, "hack tuổi". Với vai diễn "tiểu tam" đang được chú ý lần này, cộng đồng mạng cũng mong rằng Song Ha Yoon sẽ ngày càng toả sáng và có nhiều tác phẩm để đời hơn nữa.

Nhiều người không nhận ra Song Ha Yoon trong Thanh Xuân Vật Vã vì cô ngày càng trẻ trung, "lão hoá ngược"