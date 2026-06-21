“Tiêu dùng tinh tế” lên ngôi: Thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm cực đoan xưa rồi

Người trẻ vẫn tiêu tiền, chỉ là không còn chi tiêu quá cảm tính nữa.

Nếu trước đây, Gen Z thường bị gắn nhãn “không biết tiết kiệm”, “sống YOLO”, “tiêu trước trả sau”, “tháng nào cũng cháy túi”,... thì bây giờ, thế hệ này tại Trung Quốc đang cho thấy một làn sóng hoàn toàn trái ngược. Họ vẫn sẵn sàng mua những thứ mình thích, nhưng không còn chi tiền một cách cảm tính nữa.

Tiêu dùng tinh tế: Làm mọi cách để mua được thứ mình cần với mức giá thấp nhất

Wang Xiaohua - Một nhân viên văn phòng tại Bắc Kinh (Trung Quốc) chia sẻ rằng cô từng không mấy quan tâm đến việc đăng ký thành viên khi đi ăn ngoài, vì cho rằng tốn 5-7 phút thao tác mà chỉ tiết kiệm được vài NDT (khoảng vài nghìn đến vài chục nghìn đồng) thì không bõ. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, Wang đã thay đổi thói quen này.

Cô kể rằng chỉ mất khoảng một phút để đăng ký tài khoản thành viên của một chuỗi nhà hàng mì, nhưng đổi lại có thể được hưởng giá ưu đãi cho nhiều món ăn. Với cô, điều đó khiến trải nghiệm ăn uống trở nên “đáng tiền” hơn. Wang cũng cho biết trước đây trong nhóm bạn thân, mọi người thường chia sẻ về các món hàng hiệu mới mua, nhưng hiện tại chủ đề phổ biến lại là cách tiết kiệm chi tiêu và những mẹo quản lý tài chính hiệu quả.

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Sự thay đổi này không chỉ riêng cá nhân mà đang lan rộng trong giới trẻ Trung Quốc. Theo báo cáo “Khảo sát hiểu biết người tiêu dùng toàn cầu” của PwC, có tới 51% người tiêu dùng Trung Quốc đang cắt giảm chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu. Đồng thời, báo cáo “Phong cách sống thú vị” cho thấy 46,7% người trẻ bị thu hút mạnh bởi các chương trình giảm giá khi quyết định mua hàng. Những con số này phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng ngày càng thực dụng và cân nhắc hơn.

Liu Qiang - Chàng trai 29 tuổi, đam mê đồ công nghệ cho biết bây giờ cách tối ưu nhất để theo đuổi sở thích và không tốn cả đống tiền, chính là mua đồ công nghệ đã qua sử dụng. Theo Liu, cùng một số tiền, nếu mua đồ mới, anh chỉ mua được 1 món, nhưng vẫn số tiền đó mà chọn trên các nền tảng đồ cũ thì thành quả mang về lại khác hẳn. Điều đó giúp Liu vừa tiết kiệm, vừa có đa dạng trải nghiệm với các món đồ công nghệ.

Bên cạnh đó, xu hướng “tìm sản phẩm thay thế giá tốt hơn” hay còn gọi là “hàng bình dân thay thế hàng hiệu” cũng đang trở nên phổ biến.

Hao Ran - Một người yêu thích mỹ phẩm, từng bị thu hút bởi các thương hiệu quốc tế, nhưng sau khi thử son của một thương hiệu nội địa theo gợi ý từ cộng đồng mạng, cô nhận thấy chất lượng không thua kém các thương hiệu lớn như Dior. Sản phẩm có độ bền màu tốt, thành phần an toàn và giá thành hợp lý, từ đó trở thành lựa chọn thường xuyên của cô.

Tương tự, Fang Qiong - Một người có kinh nghiệm mua sắm trực tuyến, cho biết nhiều sản phẩm thời trang quốc tế hiện có giá gần 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng), trong khi các thương hiệu nội địa có thiết kế tương tự chỉ khoảng hơn 500 NDT (khoảng 1,75 triệu đồng). Theo cô, nhiều sản phẩm nội địa hiện nay không thua kém hàng quốc tế về chất lượng, khiến xu hướng tiêu dùng trong nhóm bạn bè của cô ngày càng “nội địa hóa”.

Tiết kiệm không có nghĩa là ngừng nâng cao chất lượng sống

Song song với xu hướng tiết kiệm, người trẻ vẫn không từ bỏ việc nâng cao chất lượng sống. Họ không ngần ngại chi tiền cho những trải nghiệm mang lại giá trị cá nhân như du lịch, học tập hay cải thiện sức khỏe tinh thần.

Báo cáo năm 2024 cho thấy 73,5% người trẻ sẵn sàng chi nhiều hơn cho ăn uống chất lượng cao, trong khi du lịch và học tập cũng chiếm tỷ lệ đáng kể trong các khoản chi tiêu ưu tiên, lần lượt là 36,5% và 23,1%. Ngược lại, chi tiêu cho quần áo, mỹ phẩm đang có xu hướng giảm dần.

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Một thay đổi đáng chú ý khác là sự dịch chuyển sang lối sống thực dụng và lành mạnh hơn. Thay vì taxi, nhiều người trẻ lựa chọn xe đạp công cộng. Nhiều dân văn phòng chia sẻ rằng họ thường cùng đạp xe từ chỗ làm về nhà, còn buổi sáng thì đi tàu điện ngầm thay vì taxi. Làm vậy vừa tiết kiệm chi phí, vừa rèn luyện sức khỏe. Số tiền tiết kiệm được từ việc giảm đi taxi có thể đủ cho một bữa ăn cao cấp, khiến lựa chọn này trở nên “kinh tế” hơn rõ rệt.

Nhìn tổng thể, xu hướng tiêu dùng của người trẻ hiện nay đang dần rời xa chủ nghĩa tiêu dùng phô trương để quay về với sự cân bằng giữa giá trị và chi phí. Họ không còn chạy theo việc sở hữu nhiều hơn, mà hướng đến sở hữu thông minh hơn, bền vững hơn và phù hợp với nhu cầu thực tế.

(Nguồn: News.cn)