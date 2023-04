Tiết lộ lương "chỉ 7-8 triệu" nhưng vẫn tậu nhà 7 tầng tại Hà Nội, đi xe Mercedes: Độ Mixi kiếm tiền giỏi cỡ nào?

Streamer giàu có, siêng làm từ thiện



Độ Mixi tên thật là Phùng Thanh Độ, là một trong tứ đại Streamer đình đám của cộng đồng làng game và giới trẻ Việt. Dù không phải là "streamer giàu nhất Việt Nam" như anh bạn thân Xemesis, nhưng tộc trưởng Độ Mixi cũng sở hữu khối gia tài đồ sộ không hề kém cạnh.

Theo đó, nam streamer đang sở hữu một căn nhà 7 tầng tại thủ đô có cả thang máy rất "xịn xò". Trong căn nhà bạc tỷ này, nổi bật nhất là căn phòng livestream của gia chủ với loạt mô hình dạng "khủng", "hiếm" và đắt đỏ các nhân vật trong Dragon Ball, Transformers cho đến Avengers và dàn máy tính hiện đại để phục vụ công việc.

Bên cạnh tổ ấm tiền tỷ, Độ Mixi còn sở hữu chiếc Mercedes Benz GLC250 với giá lăn bánh khoảng 2 tỷ đồng. Anh cũng là người rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội khi sẵn sàng đóng góp tiền khủng và kêu gọi làm từ thiện.

Cụ thể, năm 2019, "tộc trưởng" từng khẳng định chọn tháng 12 hàng năm là "Mùa từ thiện" và sử dụng toàn bộ tiền donate anh nhận được để trao tặng cho người nghèo.

Năm 2020, Độ Mixi đã cùng fan ủng hộ 100 triệu đồng để chung tay giúp đất nước chống lại đại dịch Covid-19, trong đó 60 triệu đồng đến từ Độ Mixi và 40 triệu từ người hâm mộ. Anh còn chuyển khoảng 100 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19 và kêu gọi được 1,2 tỷ đồng, trong đó có 466 triệu đồng do gia đình anh đóng góp, để ủng hộ những người chịu ảnh hưởng do bão lũ miền Trung.

Năm nay, nam YouTuber tổ chức giải "Ao làng Moi Lích" với nhiều khách mời nổi tiếng và thu về 415 triệu tiền vé. Cộng với những khoản tiền ủng hộ trước đó là 1,6 tỷ đồng kêu gọi từ fan và anh bỏ thêm "tiền túi" của mình thì tổng cộng số tiền kêu gọi được đã tròn 2,5 tỷ đồng.

Độ Mixi kiếm tiền giỏi cỡ nào?

Sở hữu gia tài đồ sộ và chăm làm từ thiện, ai nấy đều cho rằng thu nhập của tộc trưởng Độ Mixi cũng phải thuộc dạng khủng. Tuy nhiên không ít lần khi được hỏi, nam streamer luôn khiêm tốn trả lời thu nhập của anh chỉ có 7, 8 triệu/tháng, bằng với một nhân viên văn phòng.

Trong sự kiện livestream của Nimo TV nhằm tổng kết năm 2021, Độ Mixi cho biết: "Hầu hết các bạn quan tâm theo dõi stream của tôi thì đều biết thu nhập của tôi rồi, một tháng tôi được 7-8 triệu, đủ nuôi gia đình. Thế là vui rồi!".

Một lần khác xuất hiện trên chương trình Sao Nhập Ngũ 2022, streamer này còn "than nghèo" khi được ca sĩ Anh Tú nhận thấy nam streamer có tóc bạc và hỏi: "Tóc bạc thế này là do máu hay gì anh". Độ Mixi nhanh chóng đáp: "Do nghèo em ạ". Thế nhưng ai nấy đều hiểu rằng những câu trả lời này chỉ mang tính chất "cho vui".

Mới đây, một người tự nhận là anh em thân thiết của Độ Mixi cho biết mức thu nhập của anh tính bằng nhịp thở, mỗi nhịp 1 triệu đồng khiến cho vấn đề thu nhập của tộc trưởng được nhiều người quan tâm hơn bao giờ hết.

Từ một nhân viên văn phòng, Độ Mixi bắt đầu bén duyên với công việc streamer và phất lên "như diều gặp gió" từ đó. Dù không rõ mức lương cụ thể, song nguồn thu nhập chính của Độ Mixi được cho là đến từ công việc livestream trên 2 nền tảng YouTube và Nimo TV và kinh doanh.

Các video streaming của anh thu hút được hàng nghìn lượt người theo dõi, đủ mang lại một khoản "khổng lồ". Theo trang Youtubers.me, với kênh YouTube đang có 6,75 triệu người đăng ký, thu nhập ước tính từ nền tảng này của anh dao động khoảng 14.500 - 86.800 USD mỗi tháng (300 triệu - 2 tỷ đồng).

Chỉ tính riêng video mới nhất trên kênh YouTube của tộc trưởng với nội dung là buổi Offline Ao làng FIFA đăng tải vào ngày 1/4/2023 cũng đã giúp Độ Mixi “bỏ túi” bộn tiền. Hiện video này có hơn 3,6 triệu view, giúp nam streamer kiếm thêm khoảng 1.380 USD - 8.270 USD (từ 32 triệu đến gần 200 triệu đồng).

Chưa hết, Độ Mixi còn nhận một khoản “kha khá” đến từ tiền donate và quảng cáo. Tháng 12/2020, anh từng cho biết tổng số tiền donate nhận được trong tháng chạm ngưỡng 400 triệu đồng và thường dùng khoản tiền này để thực hiện các dự án thiện nguyện hướng đến những hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, chữ ký của Độ Mixi cũng rất “có giá” khi có nguồn tin tiết lộ rằng để có được chữ ký của tộc trưởng và team Refund, Nimo TV phải trả cho Độ Mixi lên đến 1 tỷ đồng/tháng.

Bên cạnh nghề streamer, “nghề tay trái” là kinh doanh cũng giúp Độ Mixi gia tăng nguồn thu nhập khi các đơn hàng luôn trong tình trạng dồn dập, “cháy hàng”. Ngoài thương hiệu riêng của gia đình, Độ Mixi còn hợp tác với hai người bạn thân là Xemesis và PewPew để mở 3 cơ sở quán ăn trải dài từ Nam ra Bắc.

Mới đây nhất, sau thời gian dài ủ mưu, quán cơm tấm mang tên Sà Bì Chưởng của bộ ba này đã có cơ sở mới tại Hà Nội, khiến dân tình rủ nhau đi check-in, xếp cả hàng dài chỉ để chờ thưởng thức.

Với những nguồn thu khủng như vậy, không quá ngạc nhiên khi có lần, streamer Linh Ngọc Đàm “ngớ người” khi thấy máy đếm tiền trong “biệt phủ 7 tầng” của tộc trưởng. Ở tuổi 33, Độ Mixi có một gia đình hạnh phúc, có sự nghiệp thành công, có nhà 7 tầng, xe 4 bánh. Anh trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều người trẻ hiện nay.