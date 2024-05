Danh tính chàng trai bị quay lén trong quán cafe hot rần rần những ngày qua: Là hoa đã có chủ!

Mới đây, một đoạn clip quay lén một bạn nam đang làm việc trong quán cafe bất ngờ lọt xu hướng TikTok. Bởi lẽ, visual của anh chàng này không phải dạng vừa. Đoạn clip chỉ vỏn vẹn 10s, nhìn được trọn vẹn góc nghiêng của chàng trai cũng đủ khiến dân tình rần rần đi tìm “in tư”.

Chàng trai ngồi làm việc trong quán cafe bỗng khiến cả cõi mạng "dậy sóng" vì visual điển trai

Góc nghiêng của anh chàng khiến hội chị em rần rần tìm "in tư"

Điều này không hề khó với cư dân mạng, chỉ với vài “thủ thuật”, danh tính trai đẹp trong clip đã được tìm thấy. Được biết, anh chàng tên Nguyễn Thành An (SN 2002) hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Mặc dù sở hữu ngoại hình đẹp, visual nét căng nhưng Thành An hiện không hoạt động nghệ thuật quá nhiều. Anh chàng chỉ vừa đi học, vừa đi làm truyền thông cho một công ty bất động sản tại TP.HCM.

Trên trang cá nhân của mình, Thành An chủ yếu chia sẻ các không gian quán cafe đẹp, địa điểm triển lãm mà giới trẻ yêu thích. Thành An cho biết bản thân có đam mê với quay, chụp và review nên đó cũng là lý do mà anh thường hay ghé đến những quán cafe hot, đẹp, hợp gu để làm việc.

Nói về việc bản thân đang viral trên TikTok, Thành An cho hay: “Hôm đó vì tập trung công việc nên mình cũng không hề biết đang được mọi người chú ý và quay clip. Đến hôm sau khi clip được đăng tải, bạn mình nhìn thấy và gửi mình mới biết. Cảm xúc đầu tiên là bất ngờ vì không nghĩ mọi người lại quan tâm nhiều đến vậy”.

Thành An sinh năm 2k2, đang là sinh viên năm cuối tại TP.HCM

Anh chàng sở hữu visual cuốn hút, là "hoa đã có chủ"

Đang “bình yên” bỗng trở thành tâm điểm được chú ý, thông báo nhảy liên tục vì được mọi người tag tên hay kết bạn nhưng Thành An vẫn tỏ ra vui vẻ, không cảm thấy phiền phức. “Cá nhân mình thì cảm thấy không có vấn đề gì khi bị quay lén. Bởi bạn chủ kênh sau khi đăng cũng đã liên hệ xin phép nên mình vui vẻ đón nhận tình cảm của mọi người. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình gặp trường hợp này, thật sự vẫn rất bất ngờ”, Thành An nói.

Ngoài ra, trai đẹp 2k2 tâm sự thêm anh chàng chưa từng nghĩ đến việc nổi tiếng. Tuy nhiên nhờ lần vô tình viral này, được mọi người quan tâm hơn đến những sản phẩm đang làm, Thành An cũng cảm thấy có hứng thú và mong muốn phát triển bản thân đa dạng hơn trong nhiều lĩnh vực.

Hội chị em còn nhận xét Thành An có nét gì đó giống với Cha Eun Woo

Dân tình bình luận rôm rả về nhan sắc của Thành An

Thành An cũng cho biết khi đọc bình luận, một số bạn nhận định anh chàng sẽ khó gần và chảnh nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Thành An là một người vui vẻ, cởi mở và cũng rất thích giao tiếp. Tuy nhiên, điều khiến hội chị em “buồn thiu” chính là Thành An hiện đã là “hoa có chủ”.

Hiện tại, đoạn clip quay lén trong quán cafe của Thành An đã được hơn 3 triệu lượt xem. Phía dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng từ giờ sẽ phải chăm chỉ đi cafe để có cơ hội gặp được trai đẹp nhiều hơn. Bên cạnh đó, không ít chị em thể hiện sự tiếc nuối bởi visual ngời ngời như Thành An lại chưa nổi tiếng hay được nhiều người biết đến.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đi cafe mà gặp trai đẹp như này chắc ngồi tới khi nào ảnh về thì mình về”.

- “Lúc tập trung làm việc trông lại càng cuốn hút hơn. Nhưng đẹp trai cỡ này mà không nổi tiếng ta”.

- “Góc nghiêng 100 điểm luôn, cực phẩm quá”.

- “Sao tui nhìn ra Cha Eun Woo, hãy nói tui không cô đơn đi”.

- “Thích bạn trai vibe như này ghê”.

Ảnh: NVCC