Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương đặt mục tiêu 50% xe công cộng chạy điện

Theo đó, Bộ đặt rõ yêu cầu: bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia không còn là khẩu hiệu, mà trở thành trách nhiệm trực tiếp của từng đơn vị, từng người đứng đầu. Áp lực thực thi được đẩy lên cao khi lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng nếu để xảy ra lãng phí, thiếu hiệu quả.

Đáng chú ý, kế hoạch lần này được đánh giá là “cứng rắn chưa từng có” khi nhấn mạnh tiết kiệm năng lượng là giải pháp trọng tâm để giảm áp lực cung ứng trong bối cảnh thị trường thế giới biến động khó lường. Không dừng ở đó, Bộ Công Thương còn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch năng lượng, đặc biệt là phát triển phương tiện giao thông điện và hạ tầng trạm sạc trên diện rộng.

Loạt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 : Giảm tiêu hao năng lượng trên mỗi đơn vị GDP từ 1–1,5% mỗi năm

Tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng/năm tại các cơ sở trọng điểm. Kéo giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống xuống chỉ còn 5,8%. 100% cơ sở sử dụng năng lượng lớn phải kiểm toán và áp dụng quản lý năng lượng. Ít nhất 50% phương tiện giao thông công cộng tại đô thị chuyển sang xe điện.

Các nhà máy lọc dầu đáp ứng khoảng 70% nhu cầu trong nước. Việc đặt ra mục tiêu “điện hóa” một nửa phương tiện công cộng được đánh giá là quyết tâm lớn để chuyển đổi xanh mạnh mẽ của Việt Nam.

Tuy nhiên, đi kèm với đó là không ít thách thức về hạ tầng, nguồn vốn và thay đổi thói quen tiêu dùng. Nếu triển khai quyết liệt, kế hoạch này có thể tạo ra cú hích lớn cho ngành năng lượng và giao thông.