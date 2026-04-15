Cảnh tượng khó tin tại các chi nhánh Viettel, Vinaphone, MobiFone sáng 15/4: Sợ bị khóa SIM, nhiều người dân xếp hàng từ sớm để xác thực thông tin thuê bao

Theo thông tư 08/2026/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành có hiệu lực từ 15/4 có nội dung liên quan đến hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Theo quy định, các nhà mạng sẽ tiến hành rà soát toàn bộ dữ liệu thuê bao và áp dụng các biện pháp xử lý theo từng mức độ, trong đó có thể khóa SIM hoặc chấm dứt hợp đồng nếu thông tin không hợp lệ.

Cảnh tượng khó tin tại các chi nhánh Viettel, Vinaphone, MobiFone sáng 15/4

Sáng ngày 15/4, người dân chờ đợi từ sớm tại các điểm giao dịch nhà mạng để cập nhật thông tin thuê bao di động

Tại một cửa hàng nhà mạng trên đường Nguyễn Chí Thanh, người dân xếp hàng lấy số và chờ đợi đến lượt

Nhân viên nhà mạng liên tục hỗ trợ khách hàng cập nhật dữ liệu thuê bao.

Điểm giao dịch đông kín người trước hạn chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Ghi nhận trong sáng 15/4, ngay từ sớm, tại nhiều cửa hàng, điểm giao dịch của các nhà mạng lớn như Viettel Telecom, Vinaphone, Mobiphone người dân đã có mặt, lấy số thứ tự và kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt. Không ít trường hợp phải chờ đợi trong thời gian dài do lượng khách tăng đột biến. Nhiều người cho biết họ nhận được tin nhắn từ nhà mạng yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu thuê bao trong khi một số khác chủ động đi chuẩn hóa lại thông tin để tránh bị khóa sim trong thời gian tới.

Đáng chú ý, theo ghi nhận, có khá đông người cao tuổi mang theo CCCD gắn chip hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ cùng chiếc SIM đang sử dụng đến trực tiếp cửa hàng để được hỗ trợ. Nhiều người cho biết gặp khó khăn trong việc tự thao tác cập nhật thông tin qua các ứng dụng trực tuyến.

Một người dân chia sẻ: “Do không sử dụng điện thoại có camera trước và đã lớn tuổi, không thao tác được nên tôi chủ động ra cửa hàng để nhờ nhân viên nhà mạng cập nhật thông tin, để còn liên lạc với con cháu”.

Trong khi đó, một người phụ nữ lớn tuổi cho hay, "Tôi đã có mặt tại cửa hàng từ 8h sáng nhưng không cập nhật được thông tin do sim này do con gái đăng ký chính chủ. Do vậy cần có chính chủ ra để sang tên thuê bao di động".

Người cao tuổi mang theo CCCD gắn chip đến trực tiếp để nhờ hỗ trợ chuẩn hóa thông tin.

Tâm lý chung của nhiều người là lo ngại việc bị khóa SIM sẽ gây gián đoạn liên lạc, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, với những người sử dụng số điện thoại cho giao dịch, liên hệ công việc hoặc các dịch vụ ngân hàng, việc bị ngắt kết nối có thể kéo theo nhiều hệ lụy.

Trước tình trạng quá tải cục bộ, một số điểm giao dịch đã phải tăng cường nhân sự, bố trí thêm quầy tiếp nhận đồng thời cử nhận viên hỗ trợ, kiểm tra giấy tờ để phục vụ nhu cầu cập nhật thông tin của người dân. Các nhà mạng cũng khuyến cáo người dùng nên chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin thuê bao qua các kênh trực tuyến nhằm tránh ùn tắc và tiết kiệm thời gian.

Các cửa hàng tăng cường nhân sự để phục vụ nhu cầu tăng cao của khách hàng.

Theo quy định mới nhất, từ ngày 15/4/2026 đối với những chủ thuê bao không thực hiện xác thực SIM chính chủ nhà mạng sẽ gửi thông báo đề nghị chủ thuê bao thực hiện xác thực SIM chính chủ (gồm cập nhật, chuẩn hóa thông tin và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của chủ thuê bao):

- Trong vòng 60 ngày kể từ ngày 15/4/2026, chủ thuê bao không thực hiện xác thực SIM chính chủ sẽ bị tạm khóa SIM 1 chiều.

- Sau thời điểm kể từ ngày tạm khóa SIM 1 chiều, chủ thuê bao vẫn tiếp tục không thực hiện xác thực SIM chính chủ sẽ bị tạm khóa SIM 2 chiều, đồng thời nhà mạng sẽ thông báo đến chủ thuê bao sẽ bị KHÓA SIM (thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông) nếu không thực hiện xác thực SIM chính chủ.

- Sau 5 ngày kể từ ngày tạm khóa SIM 2 chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện xác thực SIM chính chủ, nhà mạng thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông.