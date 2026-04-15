Xuất hiện cuộc gọi thông báo khóa CCCD, hạn chế giao dịch ngân hàng: Công an cảnh báo khẩn

Công an xã Thanh Long tiếp nhận trình báo, tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ Công an lừa đảo qua điện thoại.

Một chiêu lừa mới đang được các đối tượng xấu sử dụng là giả danh cán bộ Công an, gọi điện hướng dẫn “cập nhật định danh điện tử mức độ 2” nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Ngày 14/4, Công an xã Thanh Long, tỉnh Cao Bằng cho biết vừa tiếp nhận trình báo của một người dân về việc bị đối tượng mạo danh lực lượng chức năng tiếp cận qua điện thoại với kịch bản nêu trên.

Theo thông tin ban đầu, bà T.T.K (trú tại xóm Ngọc Chung, xã Thanh Long) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an. Đối tượng cho biết dữ liệu cá nhân của bà “chưa được đồng bộ trên hệ thống”, đồng thời đưa ra hàng loạt cảnh báo như có thể bị khóa căn cước công dân, hạn chế giao dịch ngân hàng hoặc thậm chí bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nếu không cập nhật kịp thời.

Để tạo lòng tin, đối tượng đọc chính xác một số thông tin cá nhân của nạn nhân, đồng thời gửi hình ảnh giả mạo thẻ ngành, văn bản của cơ quan chức năng qua mạng xã hội và yêu cầu giữ bí mật, không trao đổi với người khác.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu bà K cài đặt ứng dụng lạ, cung cấp mã OTP, chụp ảnh căn cước công dân và đăng nhập tài khoản ngân hàng với lý do “xác thực định danh điện tử”. Trong quá trình này, chúng liên tục thúc ép, đe dọa nếu không hoàn tất nhanh sẽ bị “khóa dữ liệu dân cư” và phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Khi bà K đang chuẩn bị cung cấp thông tin theo hướng dẫn, người thân phát hiện dấu hiệu bất thường và kịp thời ngăn chặn, đưa bà đến cơ quan Công an trình báo.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là thủ đoạn lừa đảo mạo danh cơ quan nhà nước nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Công an xã Thanh Long đã tiến hành tuyên truyền, giải thích rõ bản chất vụ việc, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, lực lượng chức năng không làm việc với người dân qua điện thoại để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay cài đặt ứng dụng. Người dân cần tuyệt đối không làm theo các yêu cầu này, không chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu nhạy cảm cho bất kỳ cá nhân nào chưa được xác minh.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân nên bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn, đồng thời liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an địa phương để kiểm tra, tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng﻿