Tiếng động chát chúa, đất đá ầm ầm sạt lở vùi ô tô ở đèo Ô Quy Hồ, người dân và du khách hoảng loạn tháo chạy

Tối ngày 29/9, đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ sạt lở tại đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai) được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người sợ hãi. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong lúc 4-5 chiếc ô tô đang dừng đỗ trước cửa quán cơm thì đất đá trên đồi bất ngờ đổ sập xuống.





Nghe tiếng động lớn, một số người dân đã vội vàng bỏ chạy khỏi xe ô tô để thoát thân. Chỉ trong tích tắc, nhiều mét khối đất đá đã trút xuống đè trúng ô tô gây hư hỏng.

Ngay sau đó, một số người dân và hành khách còn lại trên các chiếc xe vội vàng lao xuống chạy vào bên trong quán ăn để tránh trú. Vụ sạt lở xảy ra bất ngờ trong đêm tối khiến nhiều người hoảng loạn, sợ hãi.

Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người dân địa phương bày tỏ lo lắng tình trạng sạt lở có thể tái diễn trong những ngày mưa bão sắp tới. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách hạn chế đi lại, đặc biệt trên các cung đường đèo dốc, trong thời điểm thời tiết diễn biến xấu để đảm bảo an toàn.

Theo thông tin trên báo Lào Cai, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, từ chiều tối 28/9 đến 17h ngày 29/9, mưa lớn đã xảy ra hầu khắp các địa phương trong tỉnh gây thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, nhiều công trình cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Cụ thể, mưa lớn và dông lốc làm 3 người dân xã Thượng Hà, Tả Củ Tỷ bị thương và đã được đi cấp cứu kịp thời.

Toàn tỉnh có 338 nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 01 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 202 nhà bị thiệt hại từ 30 - 70%. Mưa dông cũng gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích bị ảnh hưởng lên gần 530 ha....

Hệ thống giao thông và các công trình công cộng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tỉnh lộ 162 (đường Quý Xa đi xã Văn Bàn) bị sạt lở với khối lượng đất đá lên tới 30.000 m³, 6 cột điện 0,4kV bị đổ gãy; 94 cây xanh gãy đổ, gây hư hỏng cho 04 xe ô tô và 02 xe máy.

Mưa bão cũng làm nhiều công trình phụ trợ, nhà văn hóa, và Trường Tiểu học xã Minh Lương bị tốc mái.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các cấp trong tỉnh Lào Cai đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả.