Cảnh báo: 998 xã phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới - người dân cần cập nhật ngay!

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày hôm nay (29/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, phía Nam Sơn La có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 20 giờ ngày 29/9 có nơi trên 250mm như: trạm Tà Si Láng (Lào Cai) 331mm, trạm Bắc Phong (Sơn La) 271.4mm, trạm Mỹ Lương (Phú Thọ) 298.2mm, trạm Thiết Kế (Thanh Hóa) 272.4mm,…

Trong 24-48 giờ tới, khu vực Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai sẽ có mưa lớn từ đêm 29/9 đến hết ngày 30/9, tổng lượng mưa phổ biến 70–150 mm, có nơi vượt 250 mm. Các địa phương khác ở Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa cũng chịu ảnh hưởng trong cùng thời gian, lượng mưa dự báo 50–100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Ngoài ra, đêm 29/9, Nghệ An, Hà Tĩnh, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>70mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ đêm 30/9, mưa ở các khu vực trên giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Theo bản tin cập nhật mới nhất lúc 21h ngày 29/9, cảnh báo nguy cơ xảy ra thiện tại tại 998 xã. Nguồn: Cục khí tượng thuỷ văn

Các chuyên gia khí tượng đưa ra cảnh báo trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. (Xem tại đây)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cấp 2.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy như lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trìnhdi chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Chi tiết các xả phường có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở dất trong 6 giờ tới.