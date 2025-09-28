Đèo Đại Ninh sạt lở, xe xếp hàng dài trên tuyến Phan Thiết – Đà Lạt

Ngày 28-9, nhiều tài xế phản ánh đất đá từ đèo Đại Ninh sạt lở xuống vị trí Km 40 trên tuyến Quốc lộ 28B, thuộc xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Vị trí này một bên là vách núi, một bên là vực đèo có mái taluy đang thi công. Đất đá sạt lở đổ xuống, chắn mặt đường xe lưu thông.



Ô tô xếp hàng để chờ khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 28B. Ảnh: DT

Các ô tô phải xếp hàng đứng chờ hoặc chuyển hướng quay sang tuyến đường khác. Còn xe máy thì luồn lách qua đất đá để đi nhưng rất khó khăn.

Sau khi sạt lở khiến tắc đường, đơn vị thi công nâng cấp Quốc lộ 28B đã đưa xe múc đến cào dọn lớp đất đá đổ trên đường. Sau đó, đoạn đường được thông suốt để các ô tô lưu thông trở lại.

Xe múc được điều động đến để dọn dẹp đường, giúp các phương tiện lưu thông trở lại. Ảnh: DT



Quốc lộ 28B là tuyến đường ngắn nhất nối Phan Thiết – Đà Lạt. Tuy nhiên do công trình đang thi công nâng cấp, mở rộng nên việc đi lại trên tuyến đường này rất khó khăn.

Ngoài ra, tuyến đường thỉnh thoảng xảy ra sạt lở và thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn của các tài xế.