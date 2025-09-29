Đà Nẵng: Nhóm đối tượng "phù phép" hồ sơ y tế, trục lợi hơn nửa tỷ tiền bảo hiểm nhân thọ

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 10 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ y tế để trục lợi bảo hiểm nhân thọ, xảy ra tại xã Nam Phước (TP Đà Nẵng).

Theo quyết định tố tụng, Nguyễn Thị Hạnh (26 tuổi, trú xã Nam Phước) bị bắt tạm giam. Các bị can còn lại, tuổi từ 33 đến 50, gồm: Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thủy, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan và Nguyễn Thanh Hoàng, đều bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm thư ký cho cộng tác viên bảo hiểm Prudential, Hạnh phát hiện lỗ hổng khi giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến qua ứng dụng Zalo.

10 đối tượng lừa đảo trục lợi bảo hiểm nhân thọ bị khởi tố.

Cụ thể, nếu số tiền chi trả mỗi lần nhỏ hơn hoặc bằng 6 triệu đồng thì hệ thống tự động xét duyệt mà không cần thẩm định viên.

Lợi dụng kẽ hở này, Hạnh cùng đồng phạm làm giả giấy bệnh án, hóa đơn viện phí để nộp 213 hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ cho nhiều khách hàng.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2021 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã qua mặt hệ thống, chiếm đoạt của công ty bảo hiểm nhân thọ hơn 546 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.