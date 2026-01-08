Tiên Nguyễn có tin vui sau đám cưới với chồng gốc Dubai

"Vũ trụ cưới Vbiz" 2025 khép lại với một cú chốt hạ đáng nhớ của Tiên Nguyễn. Khác với hai chị dâu vốn khá kín tiếng, Tiên Nguyễn thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường sau hôn nhân. Chính sự cởi mở, năng lượng tích cực này khiến hình ảnh Tiên Nguyễn sau đám cưới càng nhận được nhiều thiện cảm. Ái nữ nhà tỷ phú không chọn cách lui về ở ẩn mà nhanh chóng quay lại guồng công việc.

Mới đây, Tiên Nguyễn tiếp tục đón tin vui khi công ty do cô quản lý được vinh danh ở hạng mục Nhà phân phối xuất sắc nhất năm tại một đêm trao giải tôn vinh các cá nhân và thương hiệu nổi bật trong ngành công nghiệp xa xỉ. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý, đánh dấu một năm hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp dưới sự điều hành của Tiên Nguyễn.

Xuất hiện trên sân khấu nhận giải, Tiên Nguyễn diện váy ôm sát khoe vóc dáng quyến rũ, thần thái tự tin. Khoảnh khắc cô đại diện công ty bước lên nhận giải thưởng nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều bạn bè thân thiết trong showbiz như Lan Khuê và Hoàng Ku cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng. Việc đạt giải thưởng ngay sau đám cưới không chỉ là dấu mốc chuyên môn, mà còn cho thấy Tiên Nguyễn không để hôn nhân làm gián đoạn con đường phát triển cá nhân.

Tiên Nguyễn lẻ bóng xuất hiện trong một lễ trao giải và công ty của cô nhận giải (ảnh: Instagram nhân vật)

Tiên Nguyễn rạng rỡ khi liên tiếp có "tin vui" từ cuộc sống đến công việc (ảnh: Instagram nhân vật)

Tiên Nguyễn là con gái của bà Lê Hồng Thủy Tiên, cựu diễn viên nổi tiếng một thời và tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Hiện tại, Tiên Nguyễn giữ vai trò Giám đốc Quỹ Vì Cộng Đồng IPP, phụ trách các hoạt động thiện nguyện và xã hội. Tiên Nguyễn sở hữu gần 300 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, thời trang quốc tế.

Tiên Nguyễn được gia đình tạo điều kiện làm quen với công việc kinh doanh, là 1 trong những người giữ vị trí quan trọng của tập đoàn (ảnh: Đi soi sao đi)

Chồng của Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, anh là người Dubai. Justin Cohen tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Năm 2007, chồng Tiên Nguyễn và doanh nhân Vũ Ly Việt (chồng diễn viên Kathy Uyên) sáng lập công ty quảng cáo và sản xuất nội dung số. Hiện tại, anh chủ yếu sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Cặp đôi gặp nhau trong môi trường quốc tế và gắn bó một thời gian dài trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Justin Cohen là người gốc Dubai, anh được nhận xét là người đàn ông nhẹ nhàng, ga lăng và vô cùng tôn trọng văn hóa Việt Nam.

Trong khoảnh khắc cầu hôn, chồng Tiên Nguyễn nói: "Đã 4 năm, 4 tháng, 7 ngày kể từ 365 ngày chúng ta ở bên nhau. Anh đã hứa với gia đình em, và bây giờ anh muốn nói với em một điều rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, chăm sóc em dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Anh sẽ mã là Bubbi của em. Em biết đấy, anh đã nói chuyện với bố của em và ông đã chúc phúc cho chúng ta".

Tiên Nguyễn thoải mái chia sẻ cuộc sống hôn nhân so với Linh Rin, Hà Tăng (ảnh: Đi soi sao đi)



