Tiền bạc là thước đo độ trưởng thành của đàn ông?

Có một câu hỏi rất hay gặp: Nếu được quay lại hồi mới ngoài 20 tuổi, bạn sẽ chọn điều gì?

Hẳn nhiều người sẽ thừa nhận hồi đó thường trắng tay, thậm chí nợ nần chồng chất và chẳng có người đồng hành. Vì vậy nếu thực sự được xuyên không quay lại tuổi 20 - 25, họ sẽ bắt mình không tự mãn và lạc lối chỉ vì kiếm được chút tiền.

Tiền bạc và cách tiêu tiền rõ ràng là trọng tâm của nhiều cuộc thảo luận. Đối với những người trẻ tuổi, chia sẻ này hé lộ những khía cạnh khốc liệt trong cuộc đời. Và chỉ đến tuổi 30 - 40, họ mới nhận ra điều cần theo đuổi không chỉ đơn thuần là tiền bạc, mà còn là sự khôn ngoan để quản lý nó. Chi tiêu là một biểu hiện quan trọng của sự khôn ngoan này. Cách một người sử dụng tiền bạc ảnh hưởng sâu sắc đến giá trị của họ, làm thay đổi mối quan hệ với người khác và với thế giới, cuối cùng tạo ra khoảng cách trong cuộc sống.

(Tranh tạo bởi AI)

Từ tiêu tiền để chứng minh bản thân sang tiêu để an tâm

Ở tuổi 20, một đôi sneaker limited có thể là niềm tự hào, là câu chuyện để kể với cả hội bạn thân. Nhưng khi bước qua tuổi 30, thay vì bỏ vài chục triệu cho một đôi giày, nhiều người sẽ chọn mua bảo hiểm hoặc đầu tư quỹ mở. Thay vì khẳng định “tôi có thể”, đàn ông 30 muốn khẳng định “tôi ổn định”.

Tiêu tiền khi ấy gắn với sự an tâm: Một khoản tiết kiệm phòng khi ốm đau, một gói bảo hiểm cho con sau này, một khoản đầu tư cho căn nhà nhỏ. Đó là sự dịch chuyển từ cái ngay lập tức sang cái lâu dài. Và chính sự chuyển dịch này cho thấy đàn ông ngoài 30 không còn tiêu tiền chỉ để chứng tỏ mình với xã hội, mà để củng cố nền tảng cho cuộc sống.

Ưu tiên trải nghiệm chất lượng, thay vì số lượng

Những năm 20, đàn ông có thể lao vào những cuộc nhậu liên miên, hết quán này sang quán khác, miễn sao đông vui, miễn sao “có mặt”. Nhưng ngoài 30, tiêu tiền cho cuộc vui không còn nằm ở chỗ đi bao nhiêu nơi mà ở chỗ nơi đó có đáng để đi không.

Một bữa ăn chất lượng, một chuyến đi nghỉ dưỡng yên tĩnh hay đơn giản là một buổi cà phê chiều Chủ nhật với vài người bạn thân… lại trở nên đáng giá hơn. Bởi lúc này, họ không còn dư thừa năng lượng để chạy theo tất cả, mà học cách chọn những trải nghiệm mang lại giá trị tinh thần thật sự.

Tiền không chỉ cho mình, mà còn cho gia đình

Ở tuổi 20, phần lớn chi tiêu của mỗi người chỉ xoay quanh bản thân như quần áo, điện thoại, xe cộ, ăn uống. Nhưng ngoài 30, đặc biệt khi đã có gia đình, đàn ông bắt đầu tiêu cho nhiều hạng mục mới: Tiền học cho con, quà cho bố mẹ 2 bên, những khoản chung của hai vợ chồng.

Khoản tiền không còn chỉ là “mình thích thì mình mua” mà là “mọi người cần thì mình lo”. Đây có thể là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong cách tiêu tiền, từ cá nhân sang tập thể, từ cái “tôi” sang cái “chúng ta”. Và dù có đôi khi cảm thấy áp lực, nhưng nhiều người thừa nhận, chính việc được tiêu cho gia đình mới mang lại cảm giác trưởng thành thật sự.

(Tranh tạo bởi AI)

Bớt “mù quáng” với đồ hiệu, quan tâm hơn đến giá trị sử dụng

Ở tuổi 20, có người sẵn sàng vay mượn hoặc muốn bố mẹ cho tiền để mua một chiếc điện thoại iPhone đời mới, chỉ để không bị tụt trend. Nhưng ở tuổi 30, iPhone mới ra mắt chưa chắc đã khiến họ rung động. Thay vào đó, họ sẽ cân nhắc chiếc điện thoại cũ vẫn dùng tốt thì cần gì đổi? Chiếc xe cũ vẫn chạy êm thì cần gì tậu mới?

Không phải đàn ông 30 hết mê đồ đẹp, hết có đam mê riêng mà là họ tỉnh táo hơn trong việc chọn đồ. Nếu mua, thì mua cái bền, cái hữu ích. Nếu chi, thì chi cho cái lâu dài, cái có giá trị thực. Và cũng chính điều này khiến họ ít rơi vào cảnh tháng nào cũng chờ lương như cứu tinh như hồi 20.

Biết nói “không” với những cuộc vui không cần thiết

Ở tuổi 20, nhiều người ngại từ chối. Bạn rủ nhậu thì đi, rủ karaoke thì có mặt, rủ góp hội nhóm thì gật đầu. Nhưng ngoài 30, đàn ông học cách nói “Không”. Không phải vì keo kiệt, chỉ vì họ hiểu rằng thời gian và tiền bạc đều hữu hạn.

Thay vì có mặt để vui, đàn ông 30 chọn có mặt khi thật sự cần. Tiêu tiền lúc này gắn liền với việc bảo toàn sức khỏe, giữ năng lượng cho những điều quan trọng. Và đôi khi, từ chối một cuộc vui cũng là một cách “tiêu” - tiêu bằng sự lựa chọn khôn ngoan.

Nhìn chung, cách tiêu tiền phản ánh cách một người nhìn nhận cuộc sống. Nếu tuổi 20 là giai đoạn của sự thử nghiệm, của những cuộc chơi và khẳng định bản thân thì tuổi 30 lại thời điểm của chắt lọc, trách nhiệm và của những quyết định dài hơi. Nói vui thì, tuổi 20 đàn ông tiêu tiền để thế giới biết mình là ai còn ngoài 30, họ tiêu tiền để bản thân và người thân được yên ổn.