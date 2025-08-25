Fan service của các chiến sĩ Việt Nam là số 1

Buổi tổng hợp luyện thứ 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra vào tối 24/8. Và như mọi khi cư dân mạng tiếp tục “xả xuộc” đu concert quốc gia day 2. Một trong những chi tiết khiến nhiều người thích thú nhất là những chia sẻ mà các chiến sĩ dành cho người dân, được gọi vui là “fan service” (tạm dịch: tặng fan chính xác thứ họ muốn).

Theo đó, khi tập trung tại địa điểm ở khu vực Thanh Niên giao Yên Phụ - Nghi Tàm, chiến sĩ thuộc khối phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an tham gia diễu binh A80 đã gửi lời chào, lời chúc hài hước đến người đứng xem 2 bên đường: “Chào tất cả bà con nha! Chúc gia đình mình buổi tối cuối tuần vui vẻ. Chúc tất cả mọi người tối nay clip viral TikTok toàn triệu view nha”.

Lời chúc hài hước của các chiến sĩ (Clip: S.A)

Trong thời gian chờ đến tổng hợp luyện chính thức, chiến sĩ lại chuyển sang chụp ảnh, giao lưu cùng mọi người. Đặc biệt các bạn nhỏ còn được các chú bế ra gần đội hình khí tài để check-in.

Các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ hỗ trợ diễu binh thì “o bế” người đu concert cực nhiệt tình. Đó cũng là lý do mà khoảnh khắc một chiến sĩ công an sẵn sàng đi mua bánh và nước cho mọi người viral trên MXH.

Chiến sĩ giao lưu, bắt tay với mọi người ở đường Thanh Niên (Ảnh: Trung Lê)

Mải đu concert chưa có đồ ăn tối nên được chiến sĩ làm nhiệm vụ hỗ trợ đi sang đường mua giùm (Clip: @y_soonie)

Đến khi đoàn diễu binh, diễu hành đi về điểm tập trung, các khối chiến sĩ lại có fan service mới. Có khối vừa làm động tác bước đều vừa bắn tim, có khối vừa đi vừa hát nhạc Sơn Tùng M-TP,... không khí thân thương vô cùng.

Và cuối cùng, trên đường về đơn vị, các chiến sĩ tiếp tục gửi lời chào dễ thương đến mọi người: “Chúc bà con nhá! Hẹn tối 27 nhá. Mọi người ơi! Chúc mọi người ngủ ngon! Hẹ hẹ hẹ”.

Khối "bắn tim" hoạt động hết công suất (Ảnh: Phạm Huyền)

Dễ thương! (Ảnh: Viết Thanh)

Trong kịch bản bất ngờ nhất thì Sơn Tùng M-TP cũng không ngờ rằng bài Như Ngày Hôm Qua của mình lại trở thành nhạc để các chiến sĩ tập diễu binh (Clip: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)

Lúc đến đã chúc, khi về tiếp tục chúc (Clip: Facebook CafeF)

Dù đã được làm quen từ A50 nhưng phía dưới loạt hình ảnh và clip về sự dễ thương, tâm lý của các chiến sĩ, netizen để lại nhiều bình luận thích thú. Nhiều người cũng không quên gửi lời chúc, lời nhắn mong các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ.

“Cảm giác yêu nước lắm lắm luôn ấy. Trước giờ vẫn yêu giờ thấy yêu vượt trội”, “Các chú thế này bảo sao đồng bào không yêu thương”, “Đồng chí thật biết đu trend”, “Tâm lý, dễ thương, chính anh mới xứng đáng triệu view nha”, “Cháu ở nhà xem qua TikTok cũng chúc tất cả các chú thật nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc và luôn vui vẻ ạ”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Một số khoảnh khắc fan service đỉnh chóp của các chiến sĩ trong buổi tổng hợp luyện thứ 2:

Dù đã thấm mệt nhưng các chiến sĩ đều rất vui vẻ, hào hứng vẫy tay với mọi người (Ảnh: Viết Thanh)

Tại điểm tập trung Quần Ngựa, chiến sĩ cũng rất nhiệt tình tương tác với mọi người (Ảnh: Viết Thanh)