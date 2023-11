Tích cóp cả năm, game thủ lỡ tay chơi dại, mất luôn cả phần quà hiếm

Từ trước tới nay, Liên quân mobile luôn biết cách thu hút người chơi nhờ việc ra mắt vô vàn sự kiện đặc sắc. Trong đó, nổi bật nhất phải nhắc tới Xé lịch nhận skin SS - hoạt động trường kỳ đã gắn bó với cộng đồng game thủ trong suốt năm 2023. Thông qua tính năng này, người chơi có thể quy đổi hàng loạt trang phục quý hiếm hoàn toàn miễn phí.

Được biết, hoạt động điểm danh này diễn ra từ ngày 19/1 - 31/12/2023. Nếu muốn tham gia, người chơi cần có tài khoản cấp 8 trở lên, đăng nhập đều đặn 1 tháng 1 lần để tích điểm. Nhờ vậy, họ có thể nhận được Chip vạn năng để đổi quà từ các “Tầng” khác nhau. Mỗi tầng sẽ có nhiều phần thưởng ngẫu nhiên và tầng 12 (cao nhất) sẽ chứa đựng 9 trang phục SS tuyệt đẹp được nhiều người săn đón.

Dù được đón nhận rộng rãi, song sự kiện này vẫn có một điểm trừ to lớn. Đó là cơ chế không hoàn trả nếu game thủ “chẳng may” sử dụng tài nguyên ngoài ý muốn. Điều này dẫn tới trường hợp hi hữu của người chơi dưới đây. Do quá tò mò tìm hiểu phần thưởng của các Tầng khác, anh chàng này đã lỡ tay đánh mất Chip vạn năng một cách oan uổng.

Theo chia sẻ, chủ bài đăng đã “nghịch dại” ấn vào nút “đổi quà” trong danh sách phần thưởng và lập tức bị hệ thống ghi nhận thanh toán. Dù đã làm mọi cách để cứu vãn tình hình, thế nhưng số Chip quý giá vẫn “không cánh mà bay”, khiến anh chàng bỏ lỡ trang phục đang mòn công chờ đợi.

Chắc chắn, đây sẽ là bài học khó quên cho sự tò mò “không đúng chỗ” của game thủ này. Câu chuyện trên cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở cộng đồng Liên quân phải luôn cẩn thận và tìm hiểu kỹ khi tham gia bất cứ sự kiện nào trong thời gian tới.