Thường xuyên có 3 hành động này khi nghe điện thoại là biểu hiện của EQ thấp

Trong thời đại số, điện thoại không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là “gương phản chiếu” khả năng quản lý cảm xúc và kỹ năng xã hội của mỗi người. Nhiều nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc (EQ) cho thấy, cách chúng ta sử dụng điện thoại, đặc biệt là cách trả lời và kết thúc cuộc gọi, có thể tiết lộ rất nhiều về khả năng điều chỉnh cảm xúc, đồng cảm và ứng xử của bản thân. Theo đó, nếu một người thường xuyên xuất hiện 3 hành vi sau khi nghe điện thoại chính là dấu hiệu của EQ thấp. Hy vọng bạn không có!

1. Bắt đầu cuộc gọi bằng câu cụt lủn hoặc ra lệnh

Nhiều người có thói quen mở đầu cuộc gọi bằng những câu như “Nói đi!” hay “Gì thế?” mà không quan tâm cảm xúc của người nghe. Đây là biểu hiện của một người có EQ thấp.

Những người thường dùng câu lệnh hoặc câu nói cụt lủn khi nói chuyện thường khó duy trì mối quan hệ lâu dài và dễ khiến người nghe cảm thấy bị áp đặt. Trong môi trường công sở hay gia đình, thói quen này có thể gây căng thẳng và hiểu lầm, khiến giao tiếp trở nên cứng nhắc và thiếu hiệu quả.

2. Ngắt lời người khác khi nghe điện thoại

Ngắt lời là một trong những hành vi thiếu tôn trọng người khác. Khi một người thường xuyên xen ngang lời người khác, đặc biệt trong cuộc gọi, đó là dấu hiệu họ chưa biết quản lý cảm xúc và thiếu kỹ năng lắng nghe chủ động – hai yếu tố quan trọng của EQ.

Theo các chuyên gia tâm lý, người EQ thấp thường khó kiềm chế sự vội vàng hoặc mong muốn được bày tỏ quan điểm trước, dẫn đến việc cắt ngang câu chuyện của người khác. Điều này không chỉ gây khó chịu mà còn hạn chế khả năng tiếp nhận thông tin đầy đủ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giao tiếp.

3. Chưa nói xong đã tắt máy

Một hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại phản ánh EQ thấp rõ rệt là việc kết thúc cuộc gọi một cách đột ngột. Những người thường tắt máy khi chưa kết thúc câu chuyện thể hiện khả năng kiểm soát cảm xúc kém, thiếu kiên nhẫn hoặc muốn tránh đối mặt với tình huống căng thẳng.

Hành vi tắt máy đột ngột không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng đến niềm tin trong quan hệ. Người có EQ cao sẽ biết cách kết thúc cuộc gọi một cách lịch sự, dù đang bực tức hay mệt mỏi, bởi họ hiểu rằng cảm xúc cần được điều chỉnh để không làm tổn hại người khác.

Cách chúng ta nghe và trả lời điện thoại không chỉ là kỹ năng giao tiếp mà còn là tấm gương phản chiếu EQ. Nhận biết và sửa đổi những hành vi trên chính là bước đầu để cải thiện trí tuệ cảm xúc, nâng cao mối quan hệ và thậm chí góp phần thành công trong công việc cũng như đời sống cá nhân.