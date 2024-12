Thunny - bóng hồng xinh đẹp đã chiếm spotlight của T1 trong loạt showmatch là ai?

Loạt trận showmatch của T1 bất ngờ xuất hiện một bóng hồng xinh đẹp

Trong loạt showmatch của T1 thuộc khuôn khổ giải RedBull League 2024, một trận đấu đã thu hút nhiều sự chú ý vì lý do đặc biệt. Đó chính là cuộc đối đầu giữa T1 - NNO (No Need Orga) - đội tuyển thành lập từ NNO Prime đến từ Đức. Đáng chú ý, trong đội hình của NNO, có sự xuất hiện của một bóng hồng xinh đẹp, chính là cô nàng Thunny trong vai trò Xạ Thủ.

Thunny - người đẹp xuất hiện trong trận showmatch mở màn RedBull League giữa T1 - NNO.

Theo một số thông tin, vì Broeki - cựu Xạ Thủ của NNO đã rời đội sau khi mùa giải 2024 kết thúc và đội tuyển này cũng chưa kịp tuyển người nên Thunny buộc phải vào đánh thay ở vị trí Xạ Thủ. Nhan sắc của cô nàng nhanh chóng thu hút trọn vẹn sự chú ý, nhất là khi cô chăm chú nhìn Faker lúc anh thực hiện cấm chọn luôn cho NNO.

Một trong những hình ảnh chiếm trọn spotlight khi cô chăm chú nhìn Faker thực hiện cấm chọn cho NNO.

Đặc biệt, cô nàng còn cùng với NNO giành thắng lợi ngay trận showmatch mở màn giải RedBull League khiến cộng đồng LMHT càng thêm phấn khích.

Thunny - bóng hồng đã đánh bại T1 là ai?

Cho ai chưa biết, Thunny vốn là quản lý cũ của NNO Prime - đội tuyển tiền thân của No Need Org. Ngoài công việc của một quản lý, cô nàng cũng làm streamer với nội dung chính xoay quanh LMHT và ĐTCL. Ngoài ra, cũng có đôi lúc cô nàng không stream game mà chỉ đơn thuần là trò chuyện với khán giả.

Thunny là quản lý của NNO - đội tuyển vừa thi đấu với T1.

Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng chuẩn chỉnh.

Thunny cũng là streamer với nội dung chính xoay quanh LMHT và ĐTCL.

Nhưng Thunny là "hoa đã có chủ" và đó chính là Broeki - cựu Xạ Thủ của NNO.

Chỉ có điều, cô nàng Thunny sẽ khiến 500 anh em game thủ "vỡ mộng" khi cô là "hoa đã có chủ". Và nửa kia của cô không ai khác chính là Broeki - cựu Xạ Thủ của chính NNO và hiện đã chuyển sang ⁠Eintracht Spandau sau khi mùa giải kết thúc.