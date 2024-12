Game hay nhất năm 2023 và 2024 bất ngờ nhận vô số gạch đá, mưa chỉ trích, tất cả chỉ vì Black Myth: Wukong

Không thể phủ nhận một thực tế rằng Black Myth: Wukong là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Game of the Year tại sự kiện The Game Awards 2024 vừa qua.

Thế nhưng mặc dù đã đạt được hai giải thưởng khá giá trị, Black Myth: Wukong vẫn "trượt" danh hiệu Game of the Year một cách đầy nuối tiếc, ngậm ngùi nhìn Astro Bot - một tựa game trước đó không được đánh giá quá cao đăng quang.

Tất nhiên, các fan của Black Myth: Wukong thật sự khó lòng chấp nhận được kết quả này.

Đã có rất nhiều ý kiến, chỉ trích hướng tới ban tổ chức của The Game Awards 2024 sau khi sự kiện kết thúc. Nhưng nghiệt ngã hơn, Astro Bot - tựa game đã giành danh hiệu Game of the Year cũng vạ lây và trở thành đích ngắm của hàng loạt các fan Black Myth: Wukong. Kể từ sau khi sự kiện kết thúc, Astro Bot đã nhận về vô số các đánh giá thiếu tích cực từ phía các fan của Black Myth: Wukong.

Và không chỉ riêng ban tổ chức The Game Awards hay Astro Bot, ngay cả Baldur's Gate 3 - tựa game hay nhất năm 2023 cũng phải chịu số phận tương tự. Tất cả chỉ vì duy nhất một điều, CEO của Larian Studios - nhà phát triển Baldur's Gate 3 lại chính là người đọc và trao giải cho Astro Bot. Chỉ như vậy thôi, thế nhưng Baldur's Gate 3 cũng phải hứng chịu sự giận dữ lây.

Có vẻ như các fan của Black Myth: Wukong đang thể hiện sự phẫn nộ hơi sai cách. Thay vào đó, có lẽ nên tập trung vào những update mới của trò chơi cũng như chờ đợi các DLC của tựa game này trong năm sau. Black Myth: Wukong đúng là một tựa game chất lượng của năm 2024, nhưng việc được công nhận bởi The Game Awards hay không có lẽ cũng chẳng quá quan trọng khi doanh số bán hàng của trò chơi cũng đã thể hiện rõ sức hút mạnh mẽ của nó.