Cơn sốt Black Myth: Wukong chưa hạ nhiệt, IGN lại gây sốc khi công bố các ứng viên của giải “nhà làm”

Danh sách đề cử Best Game 2024 của IGN

Mới đây, tạp chí danh tiếng thế giới IGN đã công bố hệ thống giải thưởng game hàng năm hàng năm của họ. Ngay trước thời điểm “siêu giải” The Game Awards vừa kết thúc, những ứng viên đề cử của IGN lại tiếp tục khiến làng game quốc tế choáng ngợp và bàn tán xôn xao.

Theo đó, ở hạng mục được quan tâm nhất Best Game 2024, IGN đã xác nhận một vài trò chơi “lạ” xuất hiện trong đề cử. Nổi bật trong số 14 tựa game được xướng tên, ngoại trừ những siêu bom tấn được công nhận rộng rãi thì còn có cả Infinity Nikki - một sản phẩm chỉ vừa ra mắt vào đầu tháng 12 vừa qua.

Đây là tựa game Gacha duy nhất trong danh sách trên. Ngoài ra, còn có thêm sự xuất hiện của The Rise of the Golden Idol và Indiana Jones and the Great Circle. Cả 3 trò chơi này đều ra mắt chưa đến 1 tháng (The Rise of the Golden Idol là 32 ngày) khiến nhiều độc giả băn khoăn và thắc mắc về cách thức sàng lọc chất lượng đề cử của giải IGN năm nay.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên IGN gây tranh cãi như vậy

Trước đó, IGN cũng từng nhiều lần gây tranh cãi với những đánh giá và quan điểm “độc lạ”. Dẫu vậy, việc đưa 3 tựa game còn khá “non trẻ” như trên vào danh sách đề cử Best Game 2024 vẫn gây bất ngờ lớn.

Cần phải biết rằng, chuỗi giải thưởng “Best of” của IGN được đánh giá và lựa chọn dựa trên cả ý kiến của ban quản trị và số phiếu bầu của độc giả. Do đó, tính chất của giải thưởng trên thường không mang tính chuyên môn quá cao, mà thay vào đó là phản ánh tình trạng fanbase và sức ảnh hưởng của ứng viên đề cử trong cộng đồng.